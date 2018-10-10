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Şehide ağlatan veda! Yeğeninin sözleri yürekleri yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör (26), memleketi Kırıkkale’de düzenlenen törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yeğeni Batuhan Şengül'ün (9), "Dayımın intikamını alacağım" sözleri cenazeye katılanları duygulandırdı.

Şehit Emre Güngör’ün naaşı Kaletepe Mahallesi'nde bulunan babaevine getirilerek burada helallik alındı ve dua edildi. Şehit Güngör’ün naaşı buradan Nur Camisi’ne getirildi. Nur Camisi’nde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi İlker Haktankacmaz, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk, Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, askeri erkan, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

'DAYI İNTİKAMINI ALACAĞIM'

Şehidin babası Cebrail, annesi Fadime, 6 kardeşi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan Güngör Ailesi ve yakınları şehit Güngör’ün tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı. Şehidin yeğeni ilkokul öğrencisi Batuhan Şengül, elinde taşıdığı Türk bayrağı ile bir an olsun dayısının tabutunun başından ayrılmadı. Batuhan Şengün’ün, “Dayı senin intikamını ben alacağım. Beni yalnız bıraktın” diye haykırması cenaze törenine katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Törende anne Fadime Güngör, "Can ciğerim sen ölmedin. Her zaman kalbimde yaşayacaksın. Allah’ın takdiri peygamber efendimize komşu gittin" diye ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Törende sinir krizleri geçiren baba Cebrail Güngör ve diğer aile bireylerini sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Emre Güngör, Keskin ilçesi Armutlu köyünde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aile yakınları şehit Emre Güngör’ün 2017 yılında aile bütçesine katkıda bulunmak için sözleşmeli er olarak Hakkari’de göreve başladığını belirtti. 7 kardeşten biri olan şehit Emre Güngör’ün ağabeyi Hacı Güngör de uzman çavuş olarak Gaziantep’te görev yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca şehit PKK emre güngör

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu haberleri manşetten ver mynet afaya sıkıştırma günlerdir bir gazeteci haberidir gidiyo 8 tane şehit verdik bu kadar gündemde kalmadı gazeteci öldüyse öldü sahip çıksalardı
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