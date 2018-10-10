Şehide ağlatan veda! Yeğeninin sözleri yürekleri yaktı

Şehit Emre Güngör’ün naaşı Kaletepe Mahallesi'nde bulunan babaevine getirilerek burada helallik alındı ve dua edildi. Şehit Güngör’ün naaşı buradan Nur Camisi’ne getirildi. Nur Camisi’nde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi İlker Haktankacmaz, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk, Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, askeri erkan, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

'DAYI İNTİKAMINI ALACAĞIM'

Şehidin babası Cebrail, annesi Fadime, 6 kardeşi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan Güngör Ailesi ve yakınları şehit Güngör’ün tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı. Şehidin yeğeni ilkokul öğrencisi Batuhan Şengül, elinde taşıdığı Türk bayrağı ile bir an olsun dayısının tabutunun başından ayrılmadı. Batuhan Şengün’ün, “Dayı senin intikamını ben alacağım. Beni yalnız bıraktın” diye haykırması cenaze törenine katılanlara duygulu anlar yaşattı.