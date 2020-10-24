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Şehide saygısızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

23 Ocak’ta Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen Hendek operasyonlarında şehit olan Nizipli Üsteğmen Uğur Taşçı’nın babasına hediye etmek için satın aldığı ve restore edemeden şehit düştüğü ev, hırsızların hedefi oldu.

23 Ocak’ta Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen Hendek operasyonlarında şehit olan Nizipli Üsteğmen Uğur Taşçı’nın babasına hediye etmek için satın aldığı ve restore edemeden şehit düştüğü ev, hırsızların hedefi oldu. Şehit Taşçı’nın hatırası olan motosikleti çalan hırsızlar, şehidin tabutunu örten Türk Bayrağı’nın saklandığı kutuyu da açtılar.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 23 Ocak 2016 tarihinde terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan hendek operasyonlarında şehit düşen bordo bereli üsteğmen Uğur Taşçı, ailesinin kaldığı İstanbul’da düzenlenen terönle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şehit Uğur Taşçı’nın şehadetinden bir süre önce babasının memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinden atıl ve harabe durumunda bulunan bir ev almış, anne ve babasının bu evde kalabilmesi için restore çalışması başlattığı ortaya çıkmıştı. Şehit olunca babası için ev yapma hayali yarım kalan şehit üsteğmenin son arzusu ise Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanmıştı. Belediye imkanları ile 5 ayda restore edilen evin anahtarı ise 30 Mayıs 2016 tarihinde şehidin annesi Emel ve babası Mehmet Taşçı’ya teslim edilmişti.
Şehidin İslahiye’nin Fevkani Mahallesi Şerif Nacar Sokakta bulunan evine hırsızlar girdi. Evin içerisini dağıtan hırsızlar, evin önünde bulunan ve şehidin hatırası motosikleti alarak kayıplara karıştı. Şehidin tabutuna sarılan al bayrağın da saklandığı özel kutudan çıkarılarak, rafa bırakıldığı görüldü. Olay komşuların şüphesi üzerine ortaya çıktı.
Şehidin anne ve babasının il dışında olması ve henüz başvuruda bulunmaması nedeniyle evin önünde bekleyen polis ekiplerinin evde inceleme yapması için ev sahiplerinin başvuru yapmasını beklediği öğrenildi. Çalınan malzemelerin ise polisin yapacağı incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi.

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