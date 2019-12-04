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Şehidi ambulansta gören köpek zincirini koparıp peşinden koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:07 | Son Güncelleme

Suriye’nin Tel Abyad kentinde roketli saldırıda ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin’in Şanlıurfa’daki hastaneye götürüldüğü ambulansın peşine düşen köpek adeta gözyaşı döktü. Zincirini kırarak ambulansın peşinden hastaneye kadar koşan köpeğin sosyal medyada dolaşan fotoğrafı ise duygulandırdı.

Tel Abyad'da bulunan Tekçe Hudut Karakolu'na terör örgütü YPG/PKK'a tarafından atılan havan mermisi ile ağır yaralanan ve Akçakale Devlet Hastanesine getirilen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin’in bulunduğu ambulansı gören köpek, bağlı olduğu zincirini kırarak ambulansın arkasından can havliyle hastaneye kadar koştu. Hastanede şehit olan askerin arkasından adeta gözyaşı döken köpeğin o anları ise hastanenin güvenlik kameralarında da saniye saniye görüntülendi. Köpeğin adeta gözyaşı dökerken çekilen fotoğrafı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Duygulandıran fotoğraflar ise yoğun ilgi gördü.

Pitbul cinsi ve "Kral" ismindeki köpeğin sahibi Ömer ve Recep Kahraman kardeşler, köpeğin zaman zaman patlamalardan etkilendiği ve ani trafik kazalarında yüksek refleksler gösterdiğini kaydetti. 2,5 yaşındaki köpeğin bakıcısı Ömer Kahraman, "Köpeğimiz şehidin ambulansla geçtiği gün, tellerin arasından ambulansı görüyor. Şehidi ambulansta görünce hastaneye kadar takip ediyor. Köpek hastanede gözyaşlarına boğuluyor. Tabii bu duruma halkımız daha fazla ilgi gösterdi. Bu durumu vatandaşlar Facebook'ta paylaşmış biz de gittik köpeğimizi hastaneden getirdik. Biz köpeğimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Tabii hayvan o olaydan sonra bayağı yıprandı" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Tel Abyad şevket tekin köpek

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