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Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın (25) Ankara'daki babaevine acı haber ulaştırıldı.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın (25) Ankara'daki babaevine acı haber ulaştırıldı. Şehit Dağlı'nın Cevizlidere Mahallesi 1128 Sokak'taki babaevine giden askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini yakınlarına iletti. Türk bayrakları asılan babaevinin önüne büyükşehir belediyesince taziye çadırı kuruldu. Dört kardeş olan şehidin 2 hafta önce nişanlandığı öğrenildi.

İHA

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