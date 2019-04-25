Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Merkez Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde yaşayan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut’un annesi Rabia Bulut, acı haberi sağlık ekipleri ve görevliler verdi. Askerlerde dev bir Türk bayrağı asarken, haberi alan yakınları ise eve akın etti.

Acılı şehit annesi Rabia Bulut, aldığı haberin ardından güçlükle ayakta dururken, sağlık ekipleri müdahale etti.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un, cenazesinin eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verilmesi beklenirken, Zeynep Doğa (10) ve Ahmet (4) adında 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. 2'si kız 3 kardeşi olan şehidin babası Ahmet Bulut'un ise vefat ettiği belirtildi.

