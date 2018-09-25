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Şehidin adı aile sağlığı merkezine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

Fatih Belediyesi'nce yaptırılan ve 1992'de Mardin'de terör örgütü PKK'nın pususunda şehit düşen Mahmut Şahinler'in adının verildiği Seyit Ömer Şehit Mahmut Şahinler Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle açıldı - İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: - "İnsanlara sağlıkla ilgili birinci basamak tedavi yapabilecek, onların sağlıklarını nasıl koruyacaklarıyla ilgili bilinç kazandırabilecek ve hastalıkların taramasını yapacak birimler açıyoruz. Bu birim sadece koruyucu hekimlikte değil insanların çoğu hastanede yaptırabileceği kan tahlilinden idrar tahliline kadar bütün tetkikleri de yapabilecek kabiliyette"

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi'nce yaptırılan Seyit Ömer Şehit Mahmut Şahinler Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

1992'de Mardin'de askerlik yaptığı sırada terör örgütü PKK'nın pususunda şehit düşen Mahmut Şahinler'in adının verildiği aile sağlığı merkezinin, 300 metrekare kapalı alan üzerine kurulu 5 birimiyle 20 bin kişiye sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 2002 yılından itibaren Türkiye'nin sağlıkta Avrupa'da ve dünyada örnek teşkil eden bir değişim süreci yaşandığını belirtti.

2002'de insanların senede en fazla 2 kez sağlıkçıya ulaşabildiğini aktaran Memişoğlu, "Bugün insanlarımız senede ortalama 9 kez sağlık hizmetinden yararlanıyor. İstanbul'da 2017'de toplam 137 milyon kez insanlarımıza sağlık hizmeti sunduk. Sadece bir gecede 40 bin acil hastasına bakan bir sağlık teşkilatımız var." diye konuştu.

İnsanların hastalanmadan önce sağlıklarını koruyabilmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun da en önemli unsurlarından bir tanesi aile sağlığı merkezi. İnsanlara sağlıkla ilgili birinci basamak tedavi yapabilecek, onların sağlıklarını nasıl koruyacaklarıyla ilgili bilinç kazandırabilecek ve hastalıkların taramasını yapacak birimler açıyoruz. Bu birim sadece koruyucu hekimlikte değil insanların çoğu hastanede yaptırabileceği kan tahlilinden idrar tahliline kadar bütün tetkikleri de yapabilecek kabiliyette."

Prof. Dr. Memişoğlu, insanların sağlığını korumayı ve hastalara da en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, sağlıklı bir toplum yaratmak için çalıştıklarını ifade etti.

Toplumdaki en büyük risklerin fazla kilo ve hareketsizlik olduğunu vurgulayan Memişoğlu, vatandaşlara beslenmelerine dikkat etmeleri ve hareket etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

- "Sağlık ünitesi başına düşen insan sayısı 13 bin civarında"

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de 2004 verilerine göre Avrupa'da sağlık ocağı başına düşen nüfus 20 bin civarında olduğunu aktararak, ilçeye kazandırdıkları sağlık ocaklarıyla bu veriyi aştıklarını dile getirdi.

Daha çok sağlık ocağı açarak, sağlık ünitelerini yürüyüş mesafesine getirmek istediklerini belirten Suver, "Fatih'te yaşayan 415 bin nüfus için 32 sağlık ocağı var. Her sağlık ünitesi başına düşen insan sayısı 13 bin civarında. Dolayısıyla iyi bir standardı yakalamış bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından, aile sağlığı merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Narin, Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, şehit Mahmut Şahinler'in annesi Nadire Şahinler ve ablası Aynur Üner'in yanı sıra sağlık ocağı çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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Fatih Belediyesi İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu Seyit Ömer Şehit Mahmut Şahinler Aile Sağlığı Merkezi

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