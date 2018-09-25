Şehidin adı aile sağlığı merkezine verildi

2002'de insanların senede en fazla 2 kez sağlıkçıya ulaşabildiğini aktaran Memişoğlu, "Bugün insanlarımız senede ortalama 9 kez sağlık hizmetinden yararlanıyor. İstanbul'da 2017'de toplam 137 milyon kez insanlarımıza sağlık hizmeti sunduk. Sadece bir gecede 40 bin acil hastasına bakan bir sağlık teşkilatımız var." diye konuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 2002 yılından itibaren Türkiye'nin sağlıkta Avrupa'da ve dünyada örnek teşkil eden bir değişim süreci yaşandığını belirtti.

"Bunun da en önemli unsurlarından bir tanesi aile sağlığı merkezi. İnsanlara sağlıkla ilgili birinci basamak tedavi yapabilecek, onların sağlıklarını nasıl koruyacaklarıyla ilgili bilinç kazandırabilecek ve hastalıkların taramasını yapacak birimler açıyoruz. Bu birim sadece koruyucu hekimlikte değil insanların çoğu hastanede yaptırabileceği kan tahlilinden idrar tahliline kadar bütün tetkikleri de yapabilecek kabiliyette."

Prof. Dr. Memişoğlu, insanların sağlığını korumayı ve hastalara da en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, sağlıklı bir toplum yaratmak için çalıştıklarını ifade etti.

Toplumdaki en büyük risklerin fazla kilo ve hareketsizlik olduğunu vurgulayan Memişoğlu, vatandaşlara beslenmelerine dikkat etmeleri ve hareket etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

- "Sağlık ünitesi başına düşen insan sayısı 13 bin civarında"

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de 2004 verilerine göre Avrupa'da sağlık ocağı başına düşen nüfus 20 bin civarında olduğunu aktararak, ilçeye kazandırdıkları sağlık ocaklarıyla bu veriyi aştıklarını dile getirdi.