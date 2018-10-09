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Şehidin adı, çocukluğunu geçirdiği mahalledeki parka verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2015'te terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Gencer'in (23) adı, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde çocukluğunun geçtiği mahalledeki parka verildi.

Şehidin adı, çocukluğunu geçirdiği mahalledeki parka verildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2015'te terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Gencer'in (23) adı, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde çocukluğunun geçtiği mahalledeki parka verildi.
14 Ağustos 2015'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Gencer'in adı, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşatılacak. Turhal Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde yenilenen 66 Evler Parkı'nın adını Şehit Yasin Gencer Parkı olarak değiştirerek hizmete açtı. Şehit Yasin Gencer'in çocukluğunu geçirdiği mahalledeki parkın açılışına Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, ''Çocukların kaçırıldığı, parkların güvenli olmadığı yönündeki son dönem haberlerinin ardından Turhal'da bütün parklarımızı elden geçiriyoruz. Parklarımızı aydınlatarak güvenlik kameraları döşüyoruz. Peyzaj çalışmalarını tamamladıktan sonra her birine bir şehidimizin ismini vermeye gayret gösteriyoruz. Yavuz Selim Mahallemizdeki bu park 2,5 dönümlük alana sahip. Çarşımızla bütünleşen bu parkın aydınlatma çalışmalarını, peyzaj çalışmalarını tamamlayarak bu mahallenin çocuğu, şehidimiz Uzman Jandarma Çavuş Yasin Gencer'in ismini vererek vatandaşlarımızın hizmetine açmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Parkımız yenilendi ve şehidimizin ismi bu parkta ilelebet yaşayacak inşallah'' dedi.
Şehit Yasin Gencer'in annesi Fatma Gencer ise ''Allah, Belediye Başkanımızdan, çalışan personelden bin kere razı olsun. Benim yavrumu hiçbir zaman unutmadılar. Allah bu acıyı kimselere vermesin. Herkesin ömrünü uzun etsin. Bir oğlum daha var, bu vatan, bu millet uğruna feda olsun'' diye konuştu.

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Şehidin adı, çocukluğunu geçirdiği mahalledeki parka verildiŞehidin adı, çocukluğunu geçirdiği mahalledeki parka verildiŞehidin adı, çocukluğunu geçirdiği mahalledeki parka verildiŞehidin adı, çocukluğunu geçirdiği mahalledeki parka verildi

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