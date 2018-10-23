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Şehidin adı mahallesinde yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaptırılan bilgi evine, Hakkari'de 3 yıl önce şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Arda'nın adı verildi - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Yunus Arda şehidimiz bu mahallede ikamet ediyordu, şehidimizin adı bilgi evinde sonsuza dek yaşatılacak"

Hakkari'de 3 yıl önce terör örgütünce yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Yunus Arda'nın adı, Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaptırılan bilgi evinde yaşatılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'nde yaptırılan millet kıraathanesi, kütüphane, dershane, taziye evi ve spor salonu gibi alanların bulunduğu bilgi evinin açılışında yaptığı konuşmada, Hakkari'de vatani görevini yaparken 3 yıl önce şehit düşen ve Saltuklu Mahallesi'nde yaşayan Yunus Arda'nın adını, bilgi evine verdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Şehitlerin ülkenin teminatı olduğunu anlatan Sekmen, "Canı pahasına ölüme bile bile giden şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yunus Arda şehidimiz bu mahallede ikamet ediyordu, şehidimizin adı bilgi evinde sonsuza dek yaşatılacak." dedi.

Sekmen, açılışa katılan şehit yakınlarına sabır dileyerek, şehitlerin hakkını asla ödeyemeyeceklerini dile getirdi.

Söz konusu bilgi evlerini önemsediklerini belirten Sekmen, şöyle devam etti:

"Alt yapı, su, yol, kanalizasyon, park bahçe çalışmalarımızın yanı sıra bütün mahallelere birer bilgi evi kazandırmayı hedefledik. İçinde kütüphane okuma salonu, bilgisayar ve dil gibi meslek kurslarının düzenleneceği dershane, taziye salonu, kadın ve erkekler için spor merkezi, millet kıraathanesi dediğimiz hem okuma hem de çay içebilecek alanlarımız var."

Erzurum'un her geçen gün değişerek modern şehir haline geldiğini ifade eden Sekmen, bu durumla iftihar ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Sekmen, şehidin kardeşi Yavuz Arda ve yakınları, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, mahalle sakinleri ile açılış kurdelesini kesti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşlar icra ettiği açılışın ardından protokol ve katılımcılar bilgi evini gezdi.

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