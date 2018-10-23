Şehidin adı mahallesinde yaşatılacak

Hakkari'de 3 yıl önce terör örgütünce yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Yunus Arda'nın adı, Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaptırılan bilgi evinde yaşatılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'nde yaptırılan millet kıraathanesi, kütüphane, dershane, taziye evi ve spor salonu gibi alanların bulunduğu bilgi evinin açılışında yaptığı konuşmada, Hakkari'de vatani görevini yaparken 3 yıl önce şehit düşen ve Saltuklu Mahallesi'nde yaşayan Yunus Arda'nın adını, bilgi evine verdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Şehitlerin ülkenin teminatı olduğunu anlatan Sekmen, "Canı pahasına ölüme bile bile giden şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yunus Arda şehidimiz bu mahallede ikamet ediyordu, şehidimizin adı bilgi evinde sonsuza dek yaşatılacak." dedi.

Sekmen, açılışa katılan şehit yakınlarına sabır dileyerek, şehitlerin hakkını asla ödeyemeyeceklerini dile getirdi.

Söz konusu bilgi evlerini önemsediklerini belirten Sekmen, şöyle devam etti: