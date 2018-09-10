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Şehidin adı parkta yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 14:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Engin Kılıç'ın ismi, Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğduğu köyde yaptırılan parka verildi

SİVAS (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2003 yılında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Engin Kılıç'ın ismi, memleketi Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaptırılan parkta yaşatılacak.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Sayın ile eşi Özlem Sayın, ilçeye bağlı Yukarı Çulha köyünde eski okul yerinin park alanına dönüştürülmesi için çalışma başlattı. Köy muhtarlığı ve köy derneğinin de desteğiyle parkın yapımı kısa sürede tamamlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Engin Kılıç'ın isminin verildiği parkın açılış töreninde konuşan Kaymakam Sayın, eşi ile köy ziyareti yaptığı sırada şehidin annesi Rukiye Kılıç'ı da ziyaret ettiklerini kaydetti.

Şehidin annesinin acısını bir nebze olsun azaltmak için adını taşıyan park yaptırıldığını belirten Sayın, şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimizin annesi, kendisini ziyaretimizde oğlunun şehit olduğu gün yaşadıklarını anlattı. Rukiye teyzemiz, 'Biliyor musun evlat, ciğerparem gittiği gün, kara haberin geldiği gün, camın kenarında bahçeyi seyrediyordum. Birden cama yaralı ve kınalı bir kuş düştü. O an ciğerime bir acı saplandı ve sonra da komutanlar göründü. O günden beri acım hiç dinmiyor' demişti. Eşimle, Rukiye teyzemizin yüzünü bir nebze güldürebilmek için park projesini düşündük."

- Kermesten toplanan geliri parka bağışladılar

Kaymakam Sayın, eşinin projeye destek olmak için ilçede kadınlarla kermes düzenlediğini ve elde edilen gelirin şehidin adının verildiği park projesine bağışlandığını aktararak, "Şehidimiz anısına oluşturduğumuz park projesine Orman Bölge Müdürlüğümüz fidan desteğinde bulundu. Köy muhtarlığımız, köy derneğimiz projemize katkı sundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. El birliğiyle güzel bir proje ortaya çıkartıldı. Başta şehidimiz Engin Kılıç olmak üzere, vatanı, milleti, bayrağı ve devleti için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Sayın, şehidin annesi Rukiye, babası ismet Kılıç ve diğer yetkililer parkın açılışını gerçekleştirdi.

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imranlı Sivas şehit Engin Kılıç

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