Şehidin adı sosyal tesiste yaşatılacak

GAZİANTEP (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı'nın ismi, memleketi Gaziantep'te yaptırılan sosyal tesiste yaşatılacak.

Merkez Şahinbey Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'ne yaptırılan ve şehit Topçu Er Samet Kaymakçı'nın adı verilen sosyal tesis, şehit er için mevlit okutularak hizmete açıldı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehidin babası Vakkas Kaymakçı, annesi Zeynep Kaymakçı, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta gözyaşlarını tutamayan ve şehidin anne ve babasını, Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teselli etti.

Mevlidin ardından Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Toplam 492 metrekare alanda iki katlı olarak inşa edilen tesiste, çeşitli kurslar için kullanılabilecek sınıflar ile taziyeevi bulunuyor.

