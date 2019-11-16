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Şehidin adını taşıyan halı saha turnuvasında kavga: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:49 | Son Güncelleme

    ANKARA'da Kırıkkaleliler Vakfı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Çelebi Bozbıyık anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvasında, Köprüköyspor ile Sulakyurtspor arasında oynanan maçta kavga çıktı.

ANKARA'da Kırıkkaleliler Vakfı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Çelebi Bozbıyık anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvasında, Köprüköyspor ile Sulakyurtspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Futbolcular ve taraftarların birbirine girdiği kavgada 9 kişi yaralanırken, maç yarım kaldı.

Ankara'da faaliyet gösteren Kırıkkaleliler Vakfı, geçen 15 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Kırıkkaleli Üsteğmen Çelebi Bozbıyık adına halı saha futbol turnuvası düzenledi. Ankara'da faaliyet gösteren Kırıkkalelilerin kurduğu vakıf ve derneklerin katıldığı turnuvaya Kırıkkale'den sadece Sulakyurtspor katıldı. Toplam 12 takımın mücadele ettiği 'Şehit Üsteğmen Çelebi Bozbıyık Futbol Turnuvası'nda, önceki gün Köprüköyspor ile Sulakyurtspor takımları karşılaştı. Ankara Ulus'taki halı sahada 0-0 devam eden maçın 30'uncu dakikasında futbolcular arasında tartışma çıktı. Futbolculardan birisinin kendisine tepki gösteren taraftarlara karşılık vermesi üzerine ortam gerildi ve taraftarların içeriye girmesiyle saha karıştı. Futbolcular, taraftarlar tekme tokat birbirine girdi. Kavgada 9 kişi hafif yaralanırken, maç yarım kaldı.

BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ÜZGÜNÜM

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Belediye Başkanı İsmail Bildik, olayın ardından sosyal medya hesabından olaylı maçla ilgili açıklama yaptı. Başkan Bildik, "Maalesef çok üzgünüm, şehidimizin adını taşıyan turnuvada yer almak için 90 kilometre yol gidip geldik. Spor; dostluk, barış, kardeşlik değil mi? Yapılanlar çok üzücü ve kırıcı. Maça 5 saat kala ortamı bozan, egolarını tatmin etmek için 50 kişiyi galeyana getirmek çok üzücü. Bir kardeşimiz hayatını kaybetse bunun sorumlusu kim olacaktı? Gerek Sulakyurt gerek ise Köprüköyün adını kimse zedeleyemez. Umarım bir daha ki turnuvalarda olay çıkmaz, herkes üzerine düşen dersi alır" ifadesini kullandı.

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