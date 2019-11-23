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Şehidin adını taşıyan okulun öğretmenlerinden annesine örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:08 | Son Güncelleme

Adana'da, Şehit Zeki Dağ İlkokulu yönetici ve öğretmenleri, okula adı verilen şehidin annesini Öğretmenler Günü'nde unutmadı - Okul Müdürü Özcan Baysal ve öğretmenler, anne Fatma Dağ'ı şehidin mezarına götürüp elini öptü, dua okudu, oğlunun tablosunu hediye etti - Şehidin annesi Fatma Dağ: - "Çok mutluyum anneniz olmaktan. Sanki şehidim bu okula ismi verildiği günden beri yeniden doğmuş gibi. Sevincimden uçuyorum"

İBRAHİM ERİKAN - Diyarbakır'da, PKK'lı teröristlerce 1997'de şehit edilen uzman çavuş Zeki Dağ'ın annesini, oğlunun adını taşıyan okulun öğretmenleri Öğretmenler Günü'nde duyarlı davranışlarıyla mutlu etti.

Hani ilçesinde, 1997'de 32 yaşındayken şehit edilen Zeki Dağ'ın adının, geçen yıl merkez Seyhan ilçesinde yapılan bir ilkokula verilmesinin ardından, Okul Müdürü Özcan Baysal ve öğretmenler, şehit için mezarı başında Öğretmenler Günü'ne özel program düzenledi. Şehidin annesi Fatma Dağ'ı evinden alıp oğlunun defnedildiği Asri Mezarlık'a getiren öğretmenler, burada dua okudu. Ardından, birlikte mezarlığa çiçek bıraktıkları anne Dağ'ın elini tek tek öpen öğretmenler, çevredeki vatandaşlara da çeşitli ikramlarda bulundu. Programın ardından Fatma Dağ'ı, Şehit Zeki Dağ İlkokuluna götüren Müdür Özcan Baysal ve öğretmenler, burada şehidin annesine oğlunun fotoğrafları ve özgeçmişi bulunan bir tablo da hediye etti.

- "Şehidim yeniden doğmuş gibi"

Şehit annesi Fatma Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun adının doğduğu şehirde bir okula verilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Okulun öğretmenlerine, gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı teşekkür eden Dağ, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum anneniz olmaktan. Sanki şehidim, bu okula ismi verildiği günden beri yeniden doğmuş gibi. Sevincimden uçuyorum. Acısı çok acı ama sevinci de çok. Gururluyuz. Allah büyüklerimizden, emeği geçen başta reisimizden, tüm devletimizden, emeği geçen hocalarımdan razı olsun. Teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi veriyorum onlara. Şehidim unutulmadığı için mutluyum. Her gün dua ediyorum, böyle Müslüman ülkede, böyle vatanda yaşadığım için. Her namazımda dua ediyorum. Mutluyum ve Allah'a yalvarıyorum; Allah'ım bizi vatansız ve devletsiz koyma."

Öğretmenlere, gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı teşekkür eden Dağ, "Onların anneleriyim." diye konuştu.

- "Tüm şehitlerimizin annesi bizim annemizdir"

Şehit Zeki Dağ İlkokulu Müdürü Özcan Baysal da şehit annesine davetlerine icabetinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"Öğretmenler Günü dolayısıyla okulumuzun isminin verildiği Zeki Dağ'ın annesini, anamız olarak burada görmek, onu buraya davet etmek gibi bir sorumluluk hissettik. Bunun için anamızla, hem şehidimizi mezarı başında andık hem de isminin verildiği okula anamızı getirerek onu burada ağırladık. Bundan gurur duyuyoruz. Tüm şehitlerimizin annesi bizim annemizdir."

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