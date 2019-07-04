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Şehidin ağabeyi: “Düşmana inat ağlamayacağım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

Kırıkkaleli Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkaleli Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ağabey Mahmut Baran şehit kardeşinin tabutunun yanı başına gelerek, “Söz veriyorum gözüne kurban olduğum ağlamayacağım, düşmana inat ağlamayacağım. Ağlarsam adam değilim” dedi.
Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanıp tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran (25) kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehit Baran’ın naaşı Siirt’ten memleketi Kırıkkale’ye getirildi. Nur Camisi’nde ikindi namazını müteakiben İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

“Düşmana inat ağlamayacağım”
Baba Fuat ile anne Pakize Baran güçlükle ayakta dururken, şehidin ağabeyi Mahmut Baran, "Sana kurban olurum kardeşim söz veriyorum ağlamayacağım. Söz veriyorum gözüne kurban olduğum ağlamayacağım düşmana inat ağlamayacağım. Ağlarsam adam değilim. Ağlamayacağım ağlamayacağım güldürmeyeceğim düşmanı” dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Şehidin naaşı Kırıkkale Şehitliğine götürülerek gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahut Çorumlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bekar ve 3 kardeş olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran’ın, Kırşehir’in Akçakent ilçesine bağlı Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve annesi Pakize ile babası Fuat Baran’ın burada yaşadığı öğrenildi.

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