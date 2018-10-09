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Şehidin ailesine, Bakan Hulusi Akar ve komutanlardan taziye ziyareti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 03:20 | Son Güncelleme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin ailesine, Bakan Hulusi Akar ve komutanlardan taziye ziyareti

ANKARA (DHA) Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Uzman Çavuş Özgürcan İnce, dün Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 8 askerden birisiydi. İnce, Ankara'da bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin ailesine, Bakan Hulusi Akar ve komutanlardan taziye ziyaretiŞehidin ailesine, Bakan Hulusi Akar ve komutanlardan taziye ziyareti

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