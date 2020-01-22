Şehidin anısına kar üzerinde futbol turnuvası

Beşiktaş’taki hain terör saldırısında şehit düşen şehit polis memuru Muammer Ateş anısına Bayburt’un Çatıksu köyünde 8 takımın katılımıyla eksi 10 derece soğuk hava altında karlı sahada futbol turnuvası düzenlendi.

Bayburt’un Çatıksu köyünde geleneksel hale gelen futbol turnuvası bu sene köyün şehidi anısına düzenlendi. Beşiktaş’taki hain terör saldırısında şehit düşen Bayburt’un Çatıksu köyünden olan şehit polis memuru Muammer Ateş anısına düzenlenen turnuvada birçok köyden katılım sağlandı.

Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından organize edilen turnuvanın bir başka özelliği ise kar üstünde oynanması. Zemin sert ve soğuk eksi 10 derecede oynanan futbolla profesyonellere taş çıkaran köylüler spor yapmaktan oldukça zevk alıyor.

Bu köyde herkes futbola merak salmış durumda. Kendi imkanlarıyla karla kaplı sahayı külle çizen köylülerin spor aşkı hiçbir şeye engel değil.

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın yaptığı açıklamada, “Çatıksu köyümüz Bayburt’taki nüfusu 500’ü aşan önemli köylerimizden bir tanesi. Halen köyde canlılık devam etmekte gençlerimiz köyde yaşamaya devam etmekte. Burada geçim tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olduğu için kışın gençlerimizin bazı aktiviteler yapması gerekiyor. Boş vakitlerini değerlendirmesi açısından çok güzel bir kar yağdı. Anadolu’nun şirin köşesinde gençlerimizle bir futbol turnuvası düzenledik şehidimiz Muammer Ateş’in ismini yaşatmak adına onun ismini verdik. Bu turnuvayı 8 takım oluşturdu. Köyümüzde çok güzel bir aktivite oldu. Çok güzel katılım var, seyircimiz de bol, umarım böyle her köyümüz canlı bir hayat hem sosyal hem kültürel hem sportif faaliyetler her köyümüzde olur. Dediğim gibi nüfus 500’den fazla olduğu için böyle aktiviteleri burada yapması kolay oluyor. İnşallah hiç kavga olmadan güzel insanların birbiriyle kaynaştığı, birbirine karşı saygı, sevgi, hoşgörü selinin arttığı bir turnuva olur. Nadirdir köylerde bir spor kulübünün olması. Çatıksu köyümüzde zaten bir spor kulübümüz var. Geçmiş yıllarda da BAL Ligi’ne yükseldi. Genciyle orta yaşıyla herkesin futbola karşı sevgi ve merak göstermesi bu işin burada bir kültürü oluşmuş durumda. Bu soğukta kar üzerinde futbol oynamak için futbola karşı ayrı bir sevgi beslemek gerekiyor. Köyümüzde bu mevcut” dedi.

Köy muhtarı Numan Şahin ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan köylerine sentetik çim saha yapılmasını isteyerek, “Burada temel amacımız turnuvamızda 15 ile 65 yaş arası köylülerimiz bu manada katkı sağlıyor. Köy içerisinde birlik ve beraberliği daim ettirmek ve bunu nesillere aktarmak. Takdir edersiniz ki futbolun bir yaşı yok. Spor hepimiz için zaruri bir ihtiyaç olduğu hepimizin malumu. Bu manada gençlerimize örnek teşkil etmesi bağlamında elimizden geleni geldiği kadar gayret edeceğiz. Köyümüzde müthiş bir spor potansiyelimiz var. Bu manada Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’ndan bize yardımcı olmasını özellikle sentetik saha konusunda vermiş olunan sözleri yerine getirmesi bağlamında kendisinden ricada bulunuyoruz. Umarım bu isteğimizi yerine getiriler ki inanıyoruz getireceklerini bu şartlarda eksi 10’da biz bu turnuvayı düzenleyebiliyorsak saha şartlarında daha iyi bir saha durumunda neler yapabileceğimizi hepimizin takdiri olsun ki başarabiliriz” diye konuştu.

