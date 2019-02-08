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Şehidin anne ve babası, şiir okuyan Feyza Nur'u bağrına bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 19:07 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te Umut Aytekin Ortaokulu'nun öğrencileri, velileri ve öğretmenler, Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Umut Aytekin anısına Türk bayraklarıyla yürüdü.

Şehidin anne ve babası, şiir okuyan Feyza Nur'u bağrına bastı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te Umut Aytekin Ortaokulu'nun öğrencileri, velileri ve öğretmenler, Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Umut Aytekin anısına Türk bayraklarıyla yürüdü.
Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in şehit düşmesinin ikinci yıl dönümünde yürüyüş düzenlendi. Öğrenciler, velileri ve öğretmenler, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşe, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de katıldı. Yürüyüşte, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Şehidim hakkını helal et bize' sloganları atıldı. Şehit Umut Aytekin'in Karabük Mahallesi'nde bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Şehidin anne ve babasının evinin önünde İstiklal Marşı okunup, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
7'nci sınıf öğrencisi Feyza Nur Şimşek, şehidin anısına yazdığı şiirini okurken, duygulanan şehidin annesi Zehra Aytekin ve babası Hasan Aytekin gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babası, Feyza Nur'a sarılarak, onu bağırlarına bastı.
Ardından kalabalığa konuşan Hasan Aytekin, "Bizi yalnız bırakmadınız, çok memnun olduk. Allah hepinizden razı olsun. Vatanımız sağ olsun" dedi.
Zehra Aytekin ise "İyi bir evlat yetiştirmişiz bu vatana, bu millete" diye konuştu.

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Şehidin anne ve babası, şiir okuyan Feyza Nur'u bağrına bastıŞehidin anne ve babası, şiir okuyan Feyza Nur'u bağrına bastıŞehidin anne ve babası, şiir okuyan Feyza Nur'u bağrına bastıŞehidin anne ve babası, şiir okuyan Feyza Nur'u bağrına bastı

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