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Şehidin annesinin isteği gerçekleşti; 7 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin (39) şehit olduğu saldırının ardından başlatılan operasyonlarda, PKK'lı 7 terörist öldürüldü. Şehit Dökmeci'nin cenazesi dün memleketi Ankara'ya uğurlanırken annesi Ayfer Dökmeci, gözyaşları içinde Vali Cüneyit Orhan Toprak'a sarılarak, "Oğlumun kanı yerde kalmasın" diye feryat etmişti.

Şehidin annesinin isteği gerçekleşti; 7 terörist öldürüldü

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin (39) şehit olduğu saldırının ardından başlatılan operasyonlarda, PKK'lı 7 terörist öldürüldü. Şehit Dökmeci'nin cenazesi dün memleketi Ankara'ya uğurlanırken annesi Ayfer Dökmeci, gözyaşları içinde Vali Cüneyit Orhan Toprak'a sarılarak, "Oğlumun kanı yerde kalmasın" diye feryat etmişti.
Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe'de güvenlik güçlerinin dün yürüttüğü operasyon sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP'yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, Uzman Çavuş Dökmeci şehit oldu. Saldırının ardından PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 7 terörist etkisi hale getirildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"01.09.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları Bölgesinde 2, Kuzey Irak Zap Bölgesinde 3 ve Basyan Bemeşkavt Bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 7 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilerek, icra edilen hava harekâtları neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Böylece; 31.08.2018 tarihinde İlimiz Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma V. Kademeli Çavuş Serkan Dökmeci’nin kanı yerde kalmamıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
'OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN' DEMİŞTİ
Şehit uzman Çavuş Dökmeci, dün gece Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi. Törene üzerinde askeri parkayla katılan şehit Dökmeci'nin annesi Ayfer Dökmeci, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a sarılarak "Oğlumun kanı yerde kalmasın" diye feryat etmişti.

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Şehidin annesinin isteği gerçekleşti; 7 terörist öldürüldüŞehidin annesinin isteği gerçekleşti; 7 terörist öldürüldüŞehidin annesinin isteği gerçekleşti; 7 terörist öldürüldüŞehidin annesinin isteği gerçekleşti; 7 terörist öldürüldü

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