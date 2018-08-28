HABER

Şehidin baba ocağına ateş düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 22:30 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesine bağlı Samanlı Köyü'nde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Erçetin'in baba ocağına ateş düştü.

Şehidin baba ocağına ateş düştü

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesine bağlı Samanlı Köyü'nde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Erçetin'in baba ocağına ateş düştü. Şehidin oturduğu sokakta kurulan masada taziyeleri kabul eden baba Yusuf Erçetin, " Vatan sağ olsun diyoruz. Bin can olsa bin can fedadır " dedi.
Hakkari 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden piyade er İsa Erçetin'in evinin bulunduğu sokakta taziye masaları kuruldu.
Baba Yusuf Erçetin, şehidin Türk Bayraklarıyla donatılan evinin önünde kurulan masada taziyeleri kabul etti.
Yusuf Erçetin, oğluyla en son Kurban Bayramından önce görüştüğünü belirterek "Türkiye'nin başı sağ olsun. Bizler onurlu ve gururlu insanlarız. Yaşasın vatan diyoruz. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Bin can olsa bin can fedadır. Vatanımız, milletimiz sağ olsun" dedi.
Baba Erçetin, son görüşmelerinde oğlunun 'Vatan sağ olsun' dediğini aktardı.
Evli ve 3 çocuk babası şehit piyade er İsa Erçetin'in, Bayrampaşa Bilal Habeşi Camii'nde yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Şehidin baba ocağına ateş düştüŞehidin baba ocağına ateş düştüŞehidin baba ocağına ateş düştüŞehidin baba ocağına ateş düştü

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
KKTC’de Ercan’da uçuşlar durdu (3)KKTC’de Ercan’da uçuşlar durdu (3)
Ercan Havalimanı'ndaki grev uçak seferlerini etkilediErcan Havalimanı'ndaki grev uçak seferlerini etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.