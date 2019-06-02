HABER

Şehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:39 | Son Güncelleme

IĞDIR'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacak

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- IĞDIR'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Bayram iznine gelmesini beklediği bekar oğlunun şehit haberini alan baba Lokman Çubuk, kızının çocuklarına sarılarak, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi. Anne Selma Çubuk, "Yiğidim, aslanım seni böyle mi karşılayacaktım" diye gözyaşı dökerken, şehidin kardeşi Kadir (12) de "Ağabeyimin intikamını ben alacağım" dedi.
Iğdır'da dün, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi, dün gece askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Şehit Çubuk'un naaşını Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehit Çubuk'un Hava Meydan Komutanlığı'ndan alınan naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
'AĞABEYİMİN İNTİKAMINI BEN ALACAĞIM'
Bu sabah morgdan alınan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi tören için memleketi Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar beldesine getirildi. Cenaze töreni öncesi belediyeden emekli baba Lokman Çubuk, anne Selma Çubuk ve şehidin kardeşleri Nuh Çubuk (40), Emine Aşkın (34) ve Kadir Çubuk, evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu sırada Lokman Çubuk'un yanına kızı Emine Aşkın'ın çocukları geldi. Torunlarına sarılan Lokman Çubuk, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi. Şehidin kardeşi Kadir Çubuk da babasının yanında sandalyede otururken, "Ağabeyimin intikamını ben alacağım" dedi. Anne Selma Çubuk ise "Yiğidim, aslanım seni böyle mi karşılayacaktım" diye gözyaşı döktü. Türk bayrağı asılan şehidin ailesinin oturduğu evin önünde Kuran okunup, dualar edildi.
'YASİN'İM BENİ KOYUP GİTTİN'
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan ambulans ailenin oturduğu eve helallik alınması için getirildi. Burada şehidin babası, annesi ve kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Anne Selma Çubuk, "Yasin'im beni koyup gittin. Kınalı kuzum" diye ağıt yaktı.
5 BİN KİŞİ UĞURLADI
Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreni için köy meydanına getirildi. Cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, askeri ve mülki erkânın da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Öğle vakti İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi önce askerlerin omzunda, ardından törene katılanların elleri üzerinde defnedileceği yere kadar taşındı. Kalabalık cenaze taşındığı sırada 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacakŞehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacakŞehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacakŞehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacak

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Şehit Ali Yılmaz, bayram ziyaretine gideceği memleketinde toprağa verildiŞehit Ali Yılmaz, bayram ziyaretine gideceği memleketinde toprağa verildi
Erbaa'da Şehit Uzman Onbaşı Alıcı'yı 5 bin kişi uğurladıErbaa'da Şehit Uzman Onbaşı Alıcı'yı 5 bin kişi uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Adem'den itiraf: Aynı şartlarda değildik

Adem'den itiraf: Aynı şartlarda değildik

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.