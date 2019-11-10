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Şehidin babasından etkilenen Alman turist İslam’ı seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Selçuk ilçesinde imamlık yapan şehit babası İbrahim Taşdemir, Alman turist Margarette Müller’in İslamiyeti seçmesinde etkili oldu.

Şehidin babasından etkilenen Alman turist İslam’ı seçti

İzmir’in Selçuk ilçesinde imamlık yapan şehit babası İbrahim Taşdemir, Alman turist Margarette Müller’in İslamiyeti seçmesinde etkili oldu. Margarette Müller, Müslüman olduktan sonra ’Melek’ adını aldı.
2017 yılında şehit olan özel harekat polisi oğlu Ahmet Alp Taşdemir’in cenaze namazını kıldırarak tüm Türkiye’yi duygulandıran imam İbrahim Aydemir, bir kez daha gönülleri fethetti. Kuşadası’ndan yaşayan Alman turist Margarette Müller, şehidin imam babası İbrahim Taşdemir’den etkilenerek Müslüman oldu. Müller, İslamiyet’i seçmesinin ardından ’Melek’ adını aldı.
Selçuk İsabey Camisi’nde imamlık yapan İbrahim Taşdemir, Alman turistin kendisinden etkilenerek İslamiyet’i seçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Alman turistin İslamiyet’i seçmesinde Diyanet İşleri Başkanlığının dağıttığı yabancı dillerdeki kitapların katkısından bahseden Taşdemir, Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkürlerini iletti. Taşdemir, "Kendisi ilçemizi ziyaret ettiğinde camimize uğramıştı. Kur’an-ı Kerim verdik ve hanımefendi kitabımızı araştırmış. Etkilenip Müslüman olmaya karar vermiş. Bize müracaat etti ve İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak üç dilde kelime-i şehadet getirdi. ’Aramıza hoş geldin’ dedik. Hristiyanlar tarafından kutsal olan ve sıkça ziyaret edilen Selçuk ilçemizde böylesine güzel bir olaya şahitlik edebildiğim, vesile olabildiğim için çok duygulandım" sözlerine yer verdi.

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