Şehidin cenazesi Ağrı'da gözyaşlarıyla karşılandı

Oğuzhan HANÇER- Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın (27), cenazesi Ağrı'da gözyaşları ile karşılandı. Şehidin tabutuna sarılan ailesi, ağıtlar yaktı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın cenazesi, bugün saat 10.50'de askeri uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın cenazesini havalimanında Vali Süleyman Süleyman Elban, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, şehidin ailesi, daire müdürleri ve askerler karşıladı. Duanın ardından şehidin annesi Makbule ve babası Hayrettin Doğan ile kardeşleri tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, cenaze aracına konularak baba ocağı Eleşkirt ilçesinin Yanıkdere köyüne götürüldü.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan'ın, cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
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