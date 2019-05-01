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Şehidin cenazesi Çankırı’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 04:48 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı operasyonu esnasında meydana gelen saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeli Erbaş Yalçın Koca’nın naaşı Çankırı’ya getirildi.Suriye’nin Azez şehrinde meydana gelen saldırı sonucu ağır yaralanan ve hayatını kaybeden Çankırılı Sözleşmeli Erbaş Yalçın Koca’nın naaşı Çankırı Devlet Hastanesine getirildi.Havayoluyla getirilen şehidin naaşı Çankırı Devlet Hastanesinde yakınları tarafından karşılandı.Şehit 01.01.1993 doğumlu Çankırı Kızılırmak İlçesi Güneykışla köyüne kayıtlı.

Şehidin cenazesi Çankırı’da

Fırat Kalkanı operasyonu esnasında meydana gelen saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeli Erbaş Yalçın Koca’nın naaşı Çankırı’ya getirildi.

Suriye’nin Azez şehrinde meydana gelen saldırı sonucu ağır yaralanan ve hayatını kaybeden Çankırılı Sözleşmeli Erbaş Yalçın Koca’nın naaşı Çankırı Devlet Hastanesine getirildi.

Havayoluyla getirilen şehidin naaşı Çankırı Devlet Hastanesinde yakınları tarafından karşılandı.

Şehit 01.01.1993 doğumlu Çankırı Kızılırmak İlçesi Güneykışla köyüne kayıtlı.

Şehidin cenazesi Çankırı’da

Şehidin cenazesi Çankırı’da

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