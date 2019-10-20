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Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 22:44 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda PKK/YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık’ın cenazesi memleketi Tokat’a getirildi.Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad kenti yakınlarındaki keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG’li teröristler tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık’ın (22) cenazesi, Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından gece saatlerinde Tokat’a getirildi.

Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda PKK/YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık’ın cenazesi memleketi Tokat’a getirildi.
Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad kenti yakınlarındaki keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG’li teröristler tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık’ın (22) cenazesi, Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından gece saatlerinde Tokat’a getirildi. Tokat Havalimanında şehidin babası İsmail Fındık, yakınları ve arkadaşları ile protokol üyeleri tarafından karşılanan şehidin naaşı, tören mangası tarafından askeri uçaktan indirildi. Şehidin dedesi Duran Fındık, “Alçakları sevindirmiyorum, onlar kalleş” diyerek tepkisini dile getirdi. Şehidin amcaları da şehidi asker selamı ile selamladı. Törenin ardından şehidin al bayrağa sarılı tabutu, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Şehidin cenazesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde öğle namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi
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