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ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 00:26 | Son Güncelleme

Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi.

Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Sayar'ın cenazesini Amasya Merzifon Havalimanı'nda, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehidin cenazesi, Samsun'un Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit asker için yarın Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii’nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlenecek.

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