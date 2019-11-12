HABER

Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:54 | Son Güncelleme

 SURİYE'de, 11 Ekim'de teröristlerin havanlı saldırısında ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin (22), saldırıdan 2 ay önce gittiği pideciye 'Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı bıraktığı notu ortaya çıkmıştı.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/BAFRA (Samsun), (DHA) - SURİYE'de, 11 Ekim'de teröristlerin havanlı saldırısında ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin (22), saldırıdan 2 ay önce gittiği pideciye 'Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı bıraktığı notu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan not üzerine çok sayıda kişi, Akman'a ulaşıp, parasını ödeyerek, siparişini verdiği pidelerin şehit Meşeci adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyor.
Suriye'nin Azez kentindeki Melkiye askeri üs bölgesine, 11 Ekim'de teröristlerce düzenlenen havan saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü hastanede, 21 Ekim'de şehit oldu. Meşeci'nin, saldırıdan 2 ay önce memleketi Samsun'un Bafra ilesinde gittiği pideciye ‘Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı notu bıraktığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan not üzerine çok sayıda kişi, Bahtiyar Akman'a ulaşıp, parasını ödeyerek, siparişini verdiği pidelerin şehit Meşeci adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyor. Şehidin cenazesinde ve mevlidinde pide dağıtan Bahtiyar Akman, almaya devam ettiği pide siparişlerini de ihtiyaç sahiplerine veriyor.
'PİDE DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİM'
Mutlu Can'ın babasının fırını olduğunu, bu sayede tanıştıklarını anlatan Bahtiyar Akman, "Sürekli buraya gelip pide yerdi. Vatani görevini yaparken de buraya gelmiş, pide yemiş. Gelen misafirlerimiz bize bazen not bırakıyorlar. Biz de onları buradaki bir masamızda saklıyoruz. O da bu notu yazıp bırakmış. Tabi şehit olduğu haberini duyduktan sonra bu notu aklıma geldi. Hemen koyduğum yerden elime aldım, çok duygulandım. Cenaze törenine katıldık, cenaze evine onun için pide yaptırdık, gönderdik. Yine mevlit programında pide yaptırdık, gönderdik. Ama bizim dışımızda birçok insan hatta bazıları ismini bile vermek istemedi, bize ulaştı. Şehidimiz için pide yaptırdılar. Biz de burada hayrına ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bu nottan insanlar çok etkilendi. İstanbul'dan bir ağabeyimiz telefonda benimle ağlayarak konuştu ve şehidimiz için pide yaptırıp, onun hayrına dağıtmak istediğini söyledi. Biz de şehidimiz için pide yapıp, hayrına dağıttık. Dağıtmaya da devam edeceğiz" dedi.
'HER OKUDUĞUMDA DUYGULANIYORUM'
Baba Mevlüt Meşeci'nin şehit oğlunun 2 silah arkadaşıyla birlikte pide salonuna geldiğini de söyleyen Akman, "Burada pide ikram ettik. Notu alıp okudular. Tabi çok duygulandık. Silah arkadaşından birisi şehidimizin kendisine verdiği bilekliğini bana verdi. Çok duygulandım. Şehidimizin hem notunu hem fotoğrafını ve bu bilekliğini çerçevelettim. İş yerimize astık. Tabi bizim için çok kıymetli bu not. Şehidimizin isteğini yerine getirmeye çalışacağız. Mutlu Can'ın bizi gördüğüne inanıyoruz. Çok üzgünüz ama şehidimiz için gururluyuz. Şehadet makamı herkese nasip olmaz onu da biliyoruz. Sanki önceden hissetmiş gibi bu notu bırakmış bize kardeşimiz. Ben her okuduğumda duygulanıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Adana'da 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ele geçirildiAdana'da 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ele geçirildi
Bu motosiklet kasksız çalışmıyorBu motosiklet kasksız çalışmıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te şaşırtan değişiklik!

MasterChef'te şaşırtan değişiklik!

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

Erdoğan imzaladı! Barış Saylak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı (Barış Saylak kimdir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Fatih'te kamyonetin ezdiği kadın hayatını kaybetti

Herkes oraya koştu! Acı olay!

Teröristlerden hain tuzak! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Teröristlerden hain tuzak! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Peş peşe operasyon haberleri! Çok sayıda yakalama kararı var

Peş peşe operasyon haberleri! Çok sayıda yakalama kararı var

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinden ayrıldı

Evo Morales, Bolivya'dan ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.