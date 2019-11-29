Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayelerinde Türk Kızılayı tarafından hayata geçirilen “81 İlde 81 Anaokulu” projesi kapsamında, Barış Pınarı Harekatı şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu’nun adının verildiği anaokulu şehidin doğum günü olan 28 Kasım’da açıldı.

Açılışa, eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Şehit Ahmet Topçu’nun ailesi katıldı. Açılış töreninde konuşan Binali Yıldırım, geleceğin güvencesi çocukların okul öncesi eğitimleri için açılacak anaokulu vesilesi ile bir araya geldiklerini, çocukların yetişeceği okul öncesinde okula intibak eğitimleri alacağı bu ilim irfan yuvasının hayırlı olmasını diledi.

Bu ne ilktir ne de son

Türkiye’nin bütün illerinde birer tane anaokulu açmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım "Mamak’ta açılışını yaptığımız ’81 ilde 81 anaokulu’ projesi kapsamındaki bu, ne ilktir ne de son olacak. Bununla beraber sayı 30’u geçmiş durumda. İnşallah bütün illerimizde en az bir tane olmak üzere bu anaokullarından yapmaya devam edeceğiz. Bu eserlerde maddi manevi emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu proje başbakanlığı dönemimde Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi tarafından teklif edilen ve Semiha Hanım’la beraber hamisini üstlendiğimiz bir proje. Makamlar gelip geçicidir ama ülkeye hizmet etmek, bu ülke insanına hizmet etmemin miadı yoktur. Bu can bu nefeste olduğu sürece ülkemiz için, insanımız için, geleceğimizin teminatı yavrularımız için hizmet etmeye, eserler yapmaya devam edeceğiz" dedi. Anaokulunun şehidin doğum gününde açıldığını söyleyen Yıldırım, "Bu anaokulunun ismi Şehit Ahmet Topçu. Ahmet Topçu, burada doğdu ve ne güzel tevafuk ki bugün onun doğum günü. 28 Kasım 2019 doğum gününde şehidimizin adını sonsuza kadar yaşatacak bu güzel eserin açılışını şehidimizin annesiyle babasıyla ve kardeşlerimizle beraber açıyoruz. Buradaki yavrularımız onun adını bu okula girdiklerinde her an görecekler, onun resmini her an görecekler ve onun kendileri için adeta geleceğin övünülecek hedefi olarak görecekler" diye konuştu.

Bu kreşte binlerce Mehmet yetişecek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a, Fırat Kalkanı’ndan Barış Pınarı Harekatı’na kadar Türk Milleti’nin her daim ordusunun ve Mehmetçiğinin yanında olduğunu kaydederek, “Bugün burada çok özel bir açılışta Barış Pınarı Harekatı şehidimiz, canımız, kardeşimiz Ahmet Topçu’nun adının verildiği kreş açılışında beraberiz. Bu kreşte binlerce kahraman yetişecek. Devletine, milletine bayrağına sahip çıkan binlerce yavrumuz yetişecek. Ülkemizin bekası, şehitlerimizin kanı, mazlumların ve masumların feryadı için Allah bu milletin gururu, gözbebeği ordumuzu muzaffer eylesin. Bir daha şehit haberleri almadan, bayrağımızı ilelebet dalgalandırsın” dedi.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı dua ile birlikte Yıldırım ve beraberindeki heyet kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra tek tek sınıfları gezen protokol üyeleri, çocuklara hediyeler verdi. Eski TBMM Başkanı Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve Başkan Köse okulun bahçesine de ağaç dikti.

