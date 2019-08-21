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Şehidin eşi acı haberi baba evinde aldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 21:42 | Son Güncelleme

  Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma sonucu 2 asker şehit düşen Muhammet Ferdi Güntekin'in eşi Ezgi Güntekin, acı haberi İzmir'in Buca ilçesindeki baba evinde aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma sonucu 2 asker şehit düşen Muhammet Ferdi Güntekin'in eşi Ezgi Güntekin, acı haberi İzmir'in Buca ilçesindeki baba evinde aldı.
Bugün Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bölücü terör örgütü PKK arasında çıkan çatışma sonucu Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin şehit düştü. Evli ve bir çocuk babası olan Güntekin'in acı haberini, eşi Ezgi Güntekin İzmir’in Buca ilçesi 870/3 sokakta oturan ailesinin yanında aldı. Askeri yetkililerin eşinin şehit olduğu haberini tebliğ etmesi üzerine Ezgi Güntekin ve ailesi şehit Muhammet Ferdi Güntekin'in Erzurum'da oturan ailesinin yanına hareket etti. Şehit haberini alan mahalle sakinleri ise Ezgi Güntekin'in evine ve mahalleye Türk Bayrağı astı.
9 GÜN SONRA KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI
Öte yandan, Ferdi Güntekin ve eşi Ezgi Güntekin'in Şırnak'ta yaşadığı, Ferdi Güntekin'in göreve çıkmasıyla birlikte eşi Ezgi Güntekin'in kızı Mina'yı alarak İzmir'de oturan ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Şehit Güntekin'in 3 yaşına girecek olan kızı Mina Güntekin'in 9 gün sonra doğum gününü kutlamak için hazırlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Ezgi Güntekin'in baba evinden görüntü
-Mahalleden görüntü
-Aileden görüntü
-Jandarmadan görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,(DHA)

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