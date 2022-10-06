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Şehidin eşinden duygulandıran sözler: Çiçek ekecek yaşta mezar taşı diktirdiler

06.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 2016 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in eşi Burcu Demirer, yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Eşinin şehadetinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirer, ''Çiçekler ekecek yaştayken kopardılar kökümüzden, bir mezar taşı diktirdiler. Bizim hayallerimiz vardı. Artık hayal kuramıyorum. Belki herkese göre yaşıyorum ama etim, ruhum kemiğimden ayrıldı. Dünyayı sırtıma yüklesem de seni asla bırakmayacağım, deniz gözlüm'' sözlerine yer verdi.

Şehidin eşinden duygulandıran sözler: Çiçek ekecek yaşta mezar taşı diktirdiler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Karakuzu Jandarma Karakolu yol kontrol noktasına 5 Ekim 2016'da, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in eşi Burcu Demirer, eşinin şehit oluşunun yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Duygulandıran paylaşımda şehit eşi Demirer, şu ifadelere yer verdi: "Saçımdan tırnaklarıma kadar sızlamıştım o gün. Bedenim ağlıyordu, kanıyordum. Gökyüzü hiç olmadığı kadar kötü, dünya bir o kadar dardı. Sığamıyordum. Her aldığım nefes, son nefesimmiş gibi göğsüme batıyordu. Sanki ruhum bedenimi terk ediyordu. Ebedi ölümün sancısını çekiyordum, kucağımda minik bir bedenle. Hiçbir şey duymuyor, duyduğumu anlamıyordum. Sen giderken koca bir dünya yanıyordu, yüreğim ağlıyordu. Nefes alamadım, omzumdaki ağırlığı hissettim iliklerimde.

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''ÇİÇEK EKECEK YAŞTA, MEZAR TAŞI DİKTİRDİLER''

Çiçekler ekecek yaşta kopardılar kökümüzden, bir mezar taşı diktirdiler. Kaybettim ışığımı. Gülüşümü gözlerim hiç gülmedi. Kırdılar kanadımı. Gülüşüm, bakışım değişti. Bizim hayallerimiz vardı. Artık hayal kuramıyorum. Ne kadar zaman geçerse geçsin bende ilk günkü kadar ağırdı gidişin. Ben seni uğurlayamadım. Alışamadım vedana. Gözlerimde yaş, içimde ince sızım kaldın. Bazı hikayeler yarım kalır. Ne güle güle giden olur, ne hoşça kalan. Belki herkese göre yaşıyorum ama etim, ruhum kemiğimden ayrıldı. Kalbim seni hiç unutmayacak. Dünyayı sırtıma yüklesem de seni asla bırakmayacağım, deniz gözlüm."

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(DHA)

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Şanlıurfa
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