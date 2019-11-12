Şehidin eşyaları, adının verildiği okuldaki 'Şehitlik Köşesi'nde

Turgutlulu Kara Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin, 10 Kasım 2012'de, Siirt'in Pervari ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu. Manisa Valiliği'nin isteği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluruyla 3 Eylül 2019'da, Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ismi, Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Şehit Yüzbaşı Çetin, vefatının 7'nci yıl dönümünde adının verildiği lisede anıldı. Şehit için okulda ayrıca, şehitlik köşesi oluşturuldu. Şehitlik köşesi için bugün gerçekleştirilen açılış törenine; anne ve babası Nevin- Abdullah Çetin'in yanı sıra Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Ercan Bovatekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, MHP 23'üncü dönem Manisa Milletvekili Ahmet Orhan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Okulun Müdürü Cüneyt Aybey, daire müdürleri, öğretmenler, şehit Çetin'in silah arkadaşları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Deniz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bu milletin yokluk içinde bir Cumhuriyet kurduğunu unutmayacağız. Cumhuriyetimizin, devletimizin kıymetini iyi bileceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, dünya var oldukça yaşayacak. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe de bütün şehitlerimizin isimleri yaşayacak. Şehit Anıl Barış Çetin yüzbaşımızı, rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Kıymetli anne ve babasına rabbim sizlerden razı olsun. Haklarınızı bize helal edin diyorum" dedi.

Şehidin babası emekli öğretmen Abdullah Çetin, emekleri geçenlere teşekkür etti. Açılıştan sonra şehit Çetin'in kıyafetlerinin sergilendiği şehitlik köşesi, ilgiyle incelendi.

