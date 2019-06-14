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Şehidin eşyaları okuldaki 'Şehitlik Köşesi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karatay ilçesinde bulunan Aynur Kasabalı İlköğretim Okulu'nda 'Şehitlik Köşesi' oluşturuldu.

Şehidin eşyaları okuldaki 'Şehitlik Köşesi'nde

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karatay ilçesinde bulunan Aynur Kasabalı İlköğretim Okulu'nda 'Şehitlik Köşesi' oluşturuldu. 2006 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde şehit olan Mustafa Orçun Yaldır’ın (21) bütün eşyaları köşede sergilendi. Şehit annesi Gülizar Süalp (65), "Oğlumun terliği, çantası, gömleği ile birlikte bazı eşyalarını okula verdim. Öğrenciler burada sahip çıkar. Terörün kökü kurusun; anneler, gelinler, çocuklar ağlamasın" dedi.
Konyalı hayırsever Aynur Kasabalı, yaptırdığı okulun öğretmenleri ile bir araya gelerek bir proje geliştirdi. Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Aileleri Derneği, İl Jandarma Komutanlığı ve akademisyenlerin desteğiyle 'Vatan İçin Ölüme Koşanlar' projesi hazırlandı. İlkokul öğrencilerine vatan ve bayrak sevgisi kazandırılması amaçlanan projede, 2006 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komanda Er Mustafa Orçun Yaldır’ın annesi Gülizar Süalp ile görüşüldü. Şehit annesi Süalp, oğlu Yaldır’ın terliğini, çantasını, gömleğini ve önemli eşyalarını proje için verdi. Karatay ilçesinde bulunan Aynur Kasabalı İlköğretim Okulu'nda şehitlik köşesi oluşturuldu.
'OĞLUMUN EŞYALARINA OKULDA SAHİP ÇIKILIR'
Projenin çok anlamlı olduğunu söyleyen şehit annesi Gülizar Süalp, "Oğlumun terliği, çantası, gömleği, fotoğrafları ile birlikte bazı eşyalarını okula verdim. Eşyalar evde kaybolmasın, burada sahip çıkılır. Vatan sağ olsun. Terörün kökü kurusun; anneler ağlamasın, gelinler ağlamasın, çocuklar ağlamasın" dedi.
'ORÇUN’UN AİLESİ ARTIK BİZİM'
Şehit annesinin mutluluğunun her şeyden üstün olduğunu belirten proje koordinatörü sınıf öğretmeni Perihan Öçgüder, "Şehit annemizin oğlu Orçun’dan kalan son eşyaları bize teslim etmesi bizi çok mutlu ederek gururlandırdı. Her şey bir tarafa bu bizim için en büyük hediyeydi. Projenin tüm Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Projemizin temel amacı; her şehidimizin adının bir okulda yaşatılması ve çocuklarımıza şehitlik nedir, bu vatan için ölüme giden insanlar neler yaşamıştır, bunun duygularını anlatabilmek o heyecanı aktarabilmek. Umarım amacımıza da ulaşırız" diye konuştu.
'VATANIN BİZE NASIL ARMAĞAN EDİLDİĞİNİ GÖRECEKLER'
Şehit ailelerinin bütün sorunlarıyla ilgilendiğini dile getiren hayırsever Aynur Kasabalı, "Öğretmenle birlikte bir araya gelerek böyle bir proje geliştirdik. Çocuklarla böyle bir köşe hazırladık. Buradaki amaç, küçük yaşlarda canlı olarak bu tabloyu görmeleri ve vatanın bize nasıl armağan edildiğini, kimlere borçlu olduğumuzu canlı olarak yaşatmak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şehidin eşyaları okuldaki 'Şehitlik Köşesi'ndeŞehidin eşyaları okuldaki 'Şehitlik Köşesi'ndeŞehidin eşyaları okuldaki 'Şehitlik Köşesi'ndeŞehidin eşyaları okuldaki 'Şehitlik Köşesi'nde

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