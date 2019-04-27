HABER

Şehidin ismi ’Lavanta Vadisi’nde yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde şehit polis Bekir Ferhat Kaya’nın isminin yaşatılması için şehidin anne ve babası tarafından Lavanta Vadisi’ne mescit ve şadırvan yaptırıldı.Oğlunun adının yaşatılması kendilerine mutluluk verdiğini dile getiren şehit annesi Gülay Kaya, “Burada bütün şehitlerimizin adına ibadet edilsin istiyoruz.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde şehit polis Bekir Ferhat Kaya’nın isminin yaşatılması için şehidin anne ve babası tarafından Lavanta Vadisi’ne mescit ve şadırvan yaptırıldı.
Oğlunun adının yaşatılması kendilerine mutluluk verdiğini dile getiren şehit annesi Gülay Kaya, “Burada bütün şehitlerimizin adına ibadet edilsin istiyoruz. Sadece çocuğumuzun adına değil, bütün şehitlerimizin buraya gelen herkesin sadece oğluma değil, bütün şehitlerimize dua etsin, yararlansınlar” dedi.
8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Aralık yolu Çamurlu köyü mevkisinde terör örgütü PKK’lılar tarafından Dilucu Kara Hudut Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile bu araca korumalık yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı iki zırhlı araca yol kenarına tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Bekir Ferhat Kaya’nın Lavanta Vadisi’nde isminin yaşatılması için anne ve babası tarafından mescit ve şadırvan yaptırıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Lavanta Vadisi’ndeki mescit ve şadırvanda şehidin anne ve babasıyla birlikte incelemelerde bulundu.
Şehit babası Yusuf Kaya, “Oğlumuz şehit olduktan sonra bu ana yol tarafında mescit ve şadırvan için araştırma yapıyorduk sürekli aşağı yukarı 3 senedir yapıyorduk. Tesadüf eseri Balışeyh Kaymakamı ile görüştük. Buraya geldik baktık gerçekten de güzel bir şey. Allah razı olsun sayın kaymakamımızdan, valimizden. Ellerinden gelen desteği yardımı yaptılar. Şu anda da umduğumuzdan daha da güzel oldu. Çok da memnun olduk” dedi.
Böyle bir projede olmanın mutluluğunu yaşayan şehit annesi Gülay Kaya, “Bizi oğlum çok severdi ibadet ehli bir insandı. Gönlüne göre de oldu. Çok çaba gösterdiysek de içimize sindi. İşimize de yaradı. Çok güzel oldu sağ olsun emeği geçen herkesten. Oğlumuzun adının yaşatılması bize mutluluk veriyor. Burada bütün şehitlerimizin adına ibadet edilsin istiyoruz sadece çocuğumuzun adına değil, bütün şehitlerimizin buraya gelen herkesin sadece oğluma değil, bütün şehitlerimize dua etsin, yararlansınlar. Herkesten Allah razı olsun. Ancak böyle mutlu olabiliyoruz. Bizi mutlu eden şeyler böyle şeyler çocuklar gitti ardından yaşatacağımız şeyler bizi mutlu ediyor. Allah herkesten razı olsun vatana da dirlik birlik versin kurban olduğum Mevla’m zarar ziyan vermesin ne bayrağımız ne insin ne de ezanımız dinsin başka bir şey istemiyoruz biz” diye konuştu.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Esenyurt'ta çatlayan yol ve binalardaki inceleme sürüyorEsenyurt'ta çatlayan yol ve binalardaki inceleme sürüyor
Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyorKırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Ankara'da dev operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Ankara'da operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Dışişleri Bakanlığı: Portekiz Parlamentosu’nun açıklamasını reddediyoruz!

Çok sert tepki: Açıklamayı reddediyoruz!

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.