Şehidin ismi ’Lavanta Vadisi’nde yaşatılacak

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde şehit polis Bekir Ferhat Kaya’nın isminin yaşatılması için şehidin anne ve babası tarafından Lavanta Vadisi’ne mescit ve şadırvan yaptırıldı.

Oğlunun adının yaşatılması kendilerine mutluluk verdiğini dile getiren şehit annesi Gülay Kaya, “Burada bütün şehitlerimizin adına ibadet edilsin istiyoruz. Sadece çocuğumuzun adına değil, bütün şehitlerimizin buraya gelen herkesin sadece oğluma değil, bütün şehitlerimize dua etsin, yararlansınlar” dedi.

8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Aralık yolu Çamurlu köyü mevkisinde terör örgütü PKK’lılar tarafından Dilucu Kara Hudut Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile bu araca korumalık yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı iki zırhlı araca yol kenarına tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Bekir Ferhat Kaya’nın Lavanta Vadisi’nde isminin yaşatılması için anne ve babası tarafından mescit ve şadırvan yaptırıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Lavanta Vadisi’ndeki mescit ve şadırvanda şehidin anne ve babasıyla birlikte incelemelerde bulundu.

Şehit babası Yusuf Kaya, “Oğlumuz şehit olduktan sonra bu ana yol tarafında mescit ve şadırvan için araştırma yapıyorduk sürekli aşağı yukarı 3 senedir yapıyorduk. Tesadüf eseri Balışeyh Kaymakamı ile görüştük. Buraya geldik baktık gerçekten de güzel bir şey. Allah razı olsun sayın kaymakamımızdan, valimizden. Ellerinden gelen desteği yardımı yaptılar. Şu anda da umduğumuzdan daha da güzel oldu. Çok da memnun olduk” dedi.

Böyle bir projede olmanın mutluluğunu yaşayan şehit annesi Gülay Kaya, “Bizi oğlum çok severdi ibadet ehli bir insandı. Gönlüne göre de oldu. Çok çaba gösterdiysek de içimize sindi. İşimize de yaradı. Çok güzel oldu sağ olsun emeği geçen herkesten. Oğlumuzun adının yaşatılması bize mutluluk veriyor. Burada bütün şehitlerimizin adına ibadet edilsin istiyoruz sadece çocuğumuzun adına değil, bütün şehitlerimizin buraya gelen herkesin sadece oğluma değil, bütün şehitlerimize dua etsin, yararlansınlar. Herkesten Allah razı olsun. Ancak böyle mutlu olabiliyoruz. Bizi mutlu eden şeyler böyle şeyler çocuklar gitti ardından yaşatacağımız şeyler bizi mutlu ediyor. Allah herkesten razı olsun vatana da dirlik birlik versin kurban olduğum Mevla’m zarar ziyan vermesin ne bayrağımız ne insin ne de ezanımız dinsin başka bir şey istemiyoruz biz” diye konuştu.

