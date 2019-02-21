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Şehidin ismi okulda yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu'nun ismi, Elazığ'da okuduğu liseye verildi

ELAZIĞ (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu'nun adı, Elazığ'da okuduğu lisede yaşatılacak.

Şehit Gürsu'nun isminin Sürsürü Mahallesi'ndeki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verilmesi dolayısıyla, program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptığı konuşmada, Gürsu'nun vatanı ve milleti için şehadet şerbetini içtiğini söyledi.

Gürtürk, "Burada okuyan çocuklar, şehidimizin birer evladı. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olacağız. Vatan için yeri geldiğinde şehadet şerbetini içmeye, gazi olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Şehit babası Murat Metin Gürsu da oğlunun isminin okula verilmesinden gurur duyduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

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