Şehidin karaciğeri sayesinde hayata tutundu

Necati Alkan'ın kızı Burcu Alkan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının 6 aydır karaciğer hastası olduğunu, 35 günden bu yana da aktif şekilde nakil beklediğini söyledi.

Şehidin böbrekleri aynı hastanede diyaliz tedavisi gören iki hastaya nakledildi, karaciğeri ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sayın'ın 2 böbreği ve karaciğeri, ailesi tarafından bağışlandı.

Umutla bekledikleri nakil haberinin Adana'dan geldiğini belirten Alkan, şöyle devam etti:

"Karaciğerin şehitten alındığını öğrenince çok şaşırdık. Aslında şaşırmak değil de Allah'ın bir lütfu olduğunu düşündük. Çok karmaşık duygular içindeyiz. Babamın durumu zaten çok çok kritikti, doktor 2 aylık süreci olduğunu söylemişti. Yaşam süreci 2 aylıktı. Şehitten nakil olduğunu öğrenince şaşırdık. Allah sevdiği kulunu yanına aldı, bir parçasını da babama nasip etti. Çok mutluyuz. Şehit ailesine minnettarız."

Alkan, naklin başarılı geçtiğini ve bir an önce babasının tedavisinin tamamlanıp ayağa kalkmasını beklediklerini anlattı.

Perihan Alkan da eşinin, şehidin karaciğeri sayesinde yeniden hayata tutunduğunu dile getirerek, "Eşim şehidin karaciğerini taşıyor, çok gururluyuz. Bir an önce şehit ailesiyle görüşmek istiyoruz. Kısmet olursa eşim ayağa kalksın, onları da ziyaret edeceğiz." dedi.

- Olay

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, tedavi gördüğü GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olmuştu. Sayın'ın 2 böbreği ve karaciğeri, ailesi tarafından bağışlanmıştı.

