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Şehidin karaciğeri sayesinde hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın bağışlanan karaciğeri, Adana'da 60 yaşındaki hastaya nakledildi - Nakil yapılan hastanın kızı Burcu Alkan: - "Babamın durumu zaten çok çok kritikti, doktor 2 aylık süreci olduğunu söylemişti. Şehitten nakil olduğunu öğrenince şaşırdık. Allah sevdiği kulunu yanına aldı, bir parçasını da babama nasip etti. Şehit ailesine minnettarız"

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın bağışlanan karaciğeri, Adana'da 60 yaşındaki hastaya nakledildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sayın'ın 2 böbreği ve karaciğeri, ailesi tarafından bağışlandı.

Şehidin böbrekleri aynı hastanede diyaliz tedavisi gören iki hastaya nakledildi, karaciğeri ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Şehidin karaciğerinin nakli için Bartın'da oturan ve 6 aydır karaciğer yetmezliği bulunan 60 yaşındaki Necati Alkan'a bilgi verildi.

Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ekibi tarafından geçen günlerde gerçekleştirilen başarılı operasyonla, şehidin karaciğeri Bartın'dan kente gelen Alkan'a nakledildi.

- "Karmaşık duygular içindeyiz"

Necati Alkan'ın kızı Burcu Alkan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının 6 aydır karaciğer hastası olduğunu, 35 günden bu yana da aktif şekilde nakil beklediğini söyledi.

Umutla bekledikleri nakil haberinin Adana'dan geldiğini belirten Alkan, şöyle devam etti:

"Karaciğerin şehitten alındığını öğrenince çok şaşırdık. Aslında şaşırmak değil de Allah'ın bir lütfu olduğunu düşündük. Çok karmaşık duygular içindeyiz. Babamın durumu zaten çok çok kritikti, doktor 2 aylık süreci olduğunu söylemişti. Yaşam süreci 2 aylıktı. Şehitten nakil olduğunu öğrenince şaşırdık. Allah sevdiği kulunu yanına aldı, bir parçasını da babama nasip etti. Çok mutluyuz. Şehit ailesine minnettarız."

Alkan, naklin başarılı geçtiğini ve bir an önce babasının tedavisinin tamamlanıp ayağa kalkmasını beklediklerini anlattı.

Perihan Alkan da eşinin, şehidin karaciğeri sayesinde yeniden hayata tutunduğunu dile getirerek, "Eşim şehidin karaciğerini taşıyor, çok gururluyuz. Bir an önce şehit ailesiyle görüşmek istiyoruz. Kısmet olursa eşim ayağa kalksın, onları da ziyaret edeceğiz." dedi.

- Olay

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, tedavi gördüğü GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olmuştu. Sayın'ın 2 böbreği ve karaciğeri, ailesi tarafından bağışlanmıştı.

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