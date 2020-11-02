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Şehidin kardeşi öldürülmeseydi bugün söz kesilecekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 13:28 | Son Güncelleme

Adana’da istemeye gittiği kızın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli’nin kardeşi Kadir Gerekli’nin cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından alındı.

Adana’da istemeye gittiği kızın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli’nin kardeşi Kadir Gerekli’nin cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından alındı. Kadir Gerekli’nin ikizi Murat ise idam yasasının çıkmasını ve kardeşini öldüren kişinin biran önce yakalanmasını istedi.
Dün akşam saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Civantayak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Kadir Gerekli, sevdiği ve anlaştığı Z.A.’yı ailesinden istemek için evlerine gittiği sırada yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Zanlı, polis tarafından her yerde aranırken genç adamın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Kadir Gerekli’nin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

“İsterim ki bu idam yasası gelsin”
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kadir Gerekli’nin ikizi Murat ise kardeşinin hain bir saldırı sonucu öldürüldüğünü belirterek, “Biz de pek bir şey bilmiyoruz. Akşam yüzü kar maskeli birisi pusuya yatmış ve kardeşimi öldürmüş. Şu an polis iz peşinde. İnşallah en kısa zamanda yakalanır, adalet cezasını verir. Kadın ve erkek cinayeti fark etmiyor, hepsi bizim canımız. Üzücü bir olay. Devletimizden isterim ki bu idam yasası gelsin. Kimsenin canı yanmasın. Biran önce bir şey yapılmasını, bu cinayetlerin sonlandırılmasını istiyoruz. Can bu kadar da basit bir şey değil. Bizim de canımız yandı. Devletimize, polislerimize güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda yakalayacaklar” diye konuştu.

“Bugün söz kesilecekti”
Kardeşinin eğer öldürülmese bugün söz yüzüklerinin takılacağını söyleyen Murat Gerekli, “Bugün söz kesilecekti ama pusuya yatan kişi kardeşimi öldürdü. Sıkıntısız bir akşamdı. Karşı tarafla daha görüşemedik. Şu an ifade veriyorlarmış. Bizim tek derdimiz şu anda cenazemizi alıp defnetmek. Ondan sonra gereken neyse yerine getireceğiz. Devletimiz bu kişiyi inşallah yakalar gerektiği şekilde cezayı verir. Bizim o zaman içimiz biraz soğur” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, uğradığı silahlı saldırı hayatını kaybeden Kadir Gerekli’nin, 20 Ağustos 2015’te Siirt’te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli’nin kardeşi olduğu, bir süre önce eşinden boşandığı ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Kadir Gerekli’nin cenazesi, Ceyhan Eski Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.

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