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Şehidin kimliği beli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan komiser yardımcısının kimliği beli oldu.Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Şehidin kimliği beli oldu

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan komiser yardımcısının kimliği beli oldu.
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi’nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. İki teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 1 komiser yardımcısının şehit ve 2 polisin de yaralandığı aktarıldı. Şehi olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı’nın Şükrü Can Kayadibi olduğu bildirildi. Ankara’nın Çubuk ilçesine kayıtlı olan şehit düzenlenecek tören ile memleketine uğurlanacak.

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