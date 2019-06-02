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Şehidin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

Hakkari’de bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca’nın cenaze töreninde kız kardeşinin "4 aydır yüzüne hasret kaldım, onu son bir kez öpeyim" diye ağıt yakması herkesi ağlattı.Çukurca ilçesine bağlı Aslan Kapanı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle 1 Haziran günü çıkan çatışmada Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) şehit oldu.

Hakkari’de bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca’nın cenaze töreninde kız kardeşinin "4 aydır yüzüne hasret kaldım, onu son bir kez öpeyim" diye ağıt yakması herkesi ağlattı.
Çukurca ilçesine bağlı Aslan Kapanı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle 1 Haziran günü çıkan çatışmada Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) şehit oldu. Şehidin naaşı Hakkari’de düzenlenen törenin ardından uçakla Adana’ya getirildi. Buradan baba ocağına götürülen şehidin naaşı daha sonra Sabancı Merkez Camisi’ne getirildi. Silah arkadaşlarının omuzlarında şehidin naaşının getirilmesi sırasında anne Makbule ve babası Muharrem Sanca ile şehidin 9 kardeşi gözyaşlarına boğuldu.
Anneyi AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu teskin etmeye çalıştı. Şehit babasını ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş teskin etti. Şehidin kız kardeşi "Onun yüzüne 4 aydır hasretim bırakın göreyim" diye yetkililere yalvardı. Kadın askerler şehidin kız kardeşini sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra şehidin cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda top arabasına getirildi. Burada şehidin erkek ve kız kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutu öptü. Bir kız kardeşinin "Ne olur onu son bir kez öpeyim" diyerek tabuta sarılıp öpmesi herkesin yüreğini dağladı.
Daha sonra şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliğine götürüldü.

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