Şehidin kutsal emaneti yıllar sonra gözü yaşlı annesine teslim edildi

"Çocuğuma bir anı kalsın diye yazıp göndermiştim"

Anne Zehra Dolunay, şehit oğluna yazdığı mektubu teslim aldıktan sonra, "Ben bunu oğluma bir sürpriz olsun, çocuğuma bir anı kalsın diye yazıp göndermiştim. Yazıp gönderdiğim gün de PTT’nin bu etkinliğinin son günüydü. Oğluma yazdığım mektup geri geldi. Çok kötü bir şey" dedi.

Oğlunu şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi üzerine de konuşan Zehra Dolunay, “Keşke bize verselerdi. Keşke onların ölümünü biz de görseydik. Gözümün içine baksalardı. Onlar öldürüldü; ama keşke yakalanıp bize teslim edilselerdi. Her şehit annesine, her şehit babasına, her şehit kardeşine" sözlerine yer verdi.

"Bu aziz hatırayı kutsal emaneti annemize takdim ettik"

Acılı anneye emanetini teslim eden İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz da, "Zor bir görev tabii, acıları paylaşıyoruz. Memleketimizin her köşesinde şehitlerimizin acısını yaşıyoruz. Ailesinde asker olmayan kimse yok gibi. Allah hepsini korusun öncelikle. Zehra hanımefendinin cumhuriyetimizin 100. yılına PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan 2023 yılına mektup kampanyasında merhum şehit kardeşimize yazdığı mektup için buradayız. Ne yazık ki kardeşimiz aramızda değil. Onun hatırası olarak biz de PTT Genel Müdürümüzün de talimatıyla bu aziz hatırayı kutsal emaneti annemize takdim ettik. Hem taziyemizi hem de duamızı gönderdik. Geri getiremeyiz evladımızı, kardeşimizi; ama onların bu vatan için yaptıklarını, bu vatan toprakları için kanlarını döken Güngör kardeşlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğilerek bunları daima yaşatacağımıza söz veriyoruz. PTT olarak kurumsal olarak da söz veriyoruz, personel olarak da söz veriyoruz" dedi.