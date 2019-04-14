Şehidin mezarı 34 yıl sonra yenilendi

Zonguldak’ta 34 yıl önce şehit düşen Komando Er Güngör Tuncel’in taştan yapılan mezarını gören mahalle muhtarı, durumu emniyet müdürüne bildirdi. Emniyet Müdürü Metin Turanlı da şehidin mezarını yaptırıp bayrak diktirdi.

1985 yılında Kayseri’de şehit olan Komando Er Güngör Tuncel, memleketi Zonguldak’ın merkeze bağlı Dilaver Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi. Mezarı taşla yapılan şehit Komando Er Güngör Tuncel’in mezarını fark eden mahalle muhtarı Bülent Bektaş, durumu Emniyet Müdürü Metin Turanlı’ya bildirdi. Emniyet Müdürü Turanlı, polis ekiplerini göndererek bölgede inceleme yaptırdı. Ardından şehidin mezarı yeniden yapılarak yanına da Türk bayrağı dikildi.

Emniyet müdürüne teşekkür etti

Gazetecilere süreci anlatan Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş, “Öncelikle asker, polis ve maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ben muhtarlığa başladığımda zaten bizim içimizde böyle şeyler yapmak vardı. Öncelikle polis şehidimiz Ahmet Güntepe’nin olduğunu biliyordum. Bölgede iş makinesi ile çalışma yaparken mezarlığını gördük. Şehit mezarlığının öyle olmaması gerektiği düşüncesindeydim. Fotoğrafını çekerek emniyet müdürüme gönderdim. Kendisi sağolsun memur arkadaşları gönderdi. O şehidimizin mezarlığını direğini bayrağını taktık. Daha sonra Güngör Tuncel ağabeyimizin şehit olduğunu biliyordum. Çünkü bizden birkaç yaş büyüktü. Futbol oynuyorduk birlikte. Kendisini hatırlıyorum. O’nun da mezarının burada olduğunu hatırlıyorum. Bu mezarın da fotoğrafını çekip gönderdim. Sağolsun Emniyet müdürüm ilgilendi. Memur arkadaşları gönderdi, tespit ettiler. Çalışmayı yaptılar. Buradan emniyet müdürüme sonsuz teşekkür ediyorum. Mezar taştan yapılmış vaziyetteydi. Şehitlerimizin mezarı böyle olmamalıydı. Bayrakları asılıydı ama ipte asılıydı. 34 yıl sonra mezarı yapıldı bir anlam kattı. Bayrak direği de yapıldı. Şehidimize yakışır şekilde mezarı olmuş oldu. Emniyet müdürümüz ilgileniyor, kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



