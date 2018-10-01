Şehidin mezarına karanfillerden Türk bayrağı yaptılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in Sakarya'daki mezarına, arkadaşları cenaze törenine gönderilen çelenklerden topladıkları karanfillerle Türk bayrağı yaptı.

Hendek ilçesine bağlı Aktefek Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığına dün defnedilen şehit Özdemir'in arkadaşları, şehidin kabrini beyaz ve kırmızı karanfillerle yaptıkları Türk bayrağıyla süsledi.

Şehidin arkadaşı Yakup Bakır, yaptığı açıklamada Ömer Özdemir ile gurur duyduklarını söyledi.

Şehidin ağabeyi sayıldığını anlatan Bakır, "O benim kardeşim gibiydi. Bir hafta önce buradaydı. Beraber düğünlere gittik. Arkasından şehadet haberi geldi. Üzüldük, sevindik, karışık duygular içerisindeyiz. Fakat bu ülkede Ömer Halisdemirler, Ömer Özdemirler oldukça biz rahat olacağız. Bu vatan bölünmez." diye konuştu.

Şehidin yeğeni Yaşar Özdemir de "Köyümüzün tek şehidi. Hem gururumuz hem onurumuz oldu. Acılıyız, yastayız. Vatanımız, milletimiz sağolsun." dedi.

Şehidin arkadaşı Aydın Keleş ise Özdemir ile geçen hafta birlikte vakit geçirdiklerini, gülüp eğlendiklerini anlattı.

Arkadaşının şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Keleş, "Bir yandan da gurur duyuyorum. Köyümüzün tek şehidi. Allah bütün şehit ailelerine sabır versin. Arkadaşlarla toplandık, çelenkteki çiçekleri söküp mezarın üstüne böyle bir güzellik yapmak istedik. 'Bir renk verir ve sesimizi belki dünyaya duyurabiliriz.' dedik." ifadelerini kullandı.

