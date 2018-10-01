HABER

Şehidin mezarına karanfillerden Türk bayrağı yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in Sakarya'daki mezarının üzerine, cenaze törenine gönderilen çelenklerden alınan karanfillerle arkadaşları tarafından Türk bayrağı oluşturuldu - Şehidin arkadaşı Yakup Bakır: - "Bu ülkede Ömer Halisdemirler, Ömer Özdemirler oldukça biz rahat olacağız. Bu vatan bölünmez" - Şehidin arkadaşı Aydın Keleş: - "Arkadaşlarla toplandık, çelenkteki çiçekleri söküp mezarın üstüne böyle bir güzellik yapmak istedik. 'Bir renk verir ve sesimizi belki dünyaya duyurabiliriz' dedik"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in Sakarya'daki mezarına, arkadaşları cenaze törenine gönderilen çelenklerden topladıkları karanfillerle Türk bayrağı yaptı.

Hendek ilçesine bağlı Aktefek Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığına dün defnedilen şehit Özdemir'in arkadaşları, şehidin kabrini beyaz ve kırmızı karanfillerle yaptıkları Türk bayrağıyla süsledi.

Şehidin arkadaşı Yakup Bakır, yaptığı açıklamada Ömer Özdemir ile gurur duyduklarını söyledi.

Şehidin ağabeyi sayıldığını anlatan Bakır, "O benim kardeşim gibiydi. Bir hafta önce buradaydı. Beraber düğünlere gittik. Arkasından şehadet haberi geldi. Üzüldük, sevindik, karışık duygular içerisindeyiz. Fakat bu ülkede Ömer Halisdemirler, Ömer Özdemirler oldukça biz rahat olacağız. Bu vatan bölünmez." diye konuştu.

Şehidin yeğeni Yaşar Özdemir de "Köyümüzün tek şehidi. Hem gururumuz hem onurumuz oldu. Acılıyız, yastayız. Vatanımız, milletimiz sağolsun." dedi.

Şehidin arkadaşı Aydın Keleş ise Özdemir ile geçen hafta birlikte vakit geçirdiklerini, gülüp eğlendiklerini anlattı.

Arkadaşının şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Keleş, "Bir yandan da gurur duyuyorum. Köyümüzün tek şehidi. Allah bütün şehit ailelerine sabır versin. Arkadaşlarla toplandık, çelenkteki çiçekleri söküp mezarın üstüne böyle bir güzellik yapmak istedik. 'Bir renk verir ve sesimizi belki dünyaya duyurabiliriz.' dedik." ifadelerini kullandı.

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
Basın Ekspres yolu girişinde TIR devrildi (2)Basın Ekspres yolu girişinde TIR devrildi (2)
Kocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek, aday değilim (6)Kocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek, aday değilim (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aktefek Mahallesi hendek karanfil mezarı Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir şehit

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.