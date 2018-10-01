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Şehidin mezarına karanfilli Türk bayrağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in (25) kabri, arkadaşları tarafından karanfillerle Türk bayrağı şeklinde süslendi.

Şehidin mezarına karanfilli Türk bayrağı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in (25) kabri, arkadaşları tarafından karanfillerle Türk bayrağı şeklinde süslendi.
TSK'nın Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir, dün baba ocağı Sakarya'da gözyaşları arasında toprağa verilmişti.
Özdemir'in ailesi, yakınları ve arkadaşları kabir başından ayrılmadı. Şehitle aynı köyde yaşayan arkadaşları, şehidin mezarında kırmızı ve beyaz karanfillerle Türk bayrağı süslemesi yaptı. Kabir başında dualar eden gençler, şehit arkadaşlarının her şeyi hak ettiğini belirterek,"O bizim arkadaşımız, dostumuzdu. Vatanı, bayrağı için görev yaparken şehadet şerbetini içti. Al bayrağımız hepimiz için çok kıymetli. Şehidimiz, Ömer’imiz de böyle olsun isterdi. Rabbim vatanı, milleti ve bayrağı için mücadele eden herkesin yardımcısı olsun. Vatanı için can veren şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şehidin mezarına karanfilli Türk bayrağı

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