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ŞEHİDİN NAAŞI ISPARTA’YA GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:27 | Son Güncelleme

Batman'da şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı askeri kargo uçağıyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi.

Batman'da şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı askeri kargo uçağıyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesini Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın, annesi Ayşe, babası Hasan Hekim, 25 günlük eşi Arzu Hekim, kardeşleri Beyza (13) ve Burak Hekim (18) ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

ASKERİ UÇAKLA GETİRİLDİ

Şehidin annesi Ayşe Hekim havalimanına ambulansla getirildi ve sedyeyle VIP salonuna alındı. Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak saat 19.25’te iniş yaptıktan sonra tören mangası tarafından Türk bayrağına sarılı tabut alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Konvoy halinde Isparta il merkezine getirilen şehidin cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Ali Hekim’in naaşı yarın ailesinin oturduğu Kuleönü beldesindeki eve helallik alınması için götürülecek. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na getirilecek olan şehit için tören düzenlenecek. Ulu Camide kılınacak cuma namazının ardından cenaze şehitlikte toprağa verilecek.

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