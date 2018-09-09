Şehidin oğlu sünnet kıyafeti istemedi, askeri kamuflaj giydi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu, 9 gün önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci (39) ve Ankara'da sünnet olan oğlu 8 yaşındaki Aytuğ için mevlit okutuldu. Kendisi için alınan sünnet kıyafetlerini giymeyen Aytuğ, programa askeri kamuflaj ile katıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı EYP'yi 31 Ağustos 2018 tarihinde uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci şehit oldu. Şehidin cenazesi memleketi Ankara'da toprağa verilirken, Dökmeci'nin 8 yaşındaki oğlu Aytuğ'un 8 Eylül'de sünnet düğünü olduğu ve bunun için hazırlık yapıldığı öğrenildi. Şehit Dökmeci’nin oğlu Aytuğ için sünnet davetiyesini de bastırdığı ortaya çıkmıştı. SÜNNET KIYAFETİ YERİNE ASKERİ KAMUFLAJ GİYDİ Dökmeci Ailesi, şehidin acı haberi üzerine düğünü iptal etti. Şehidin oğlu Aytuğ ise bu haber üzerine sünnet kıyafeti giymek istemediğini söyledi. Dün iptal edilen düğün yerine bugün Şehit Dökmeci ve oğlu için Mamak ilçesi Araplar Mahallesi'ndeki baba evi önünde mevlit okutuldu. Şehidin oğlu Dökmeci de buradaki programa askeri kamuflaj ile katıldı. Programa ayrıca Şehit Dökmeci'nin silah arkadaşları ve yakınları ile çok sayıda askeri personel katıldı. Programa katılanlar, şehidin eski eşi Semiha Ataman'a taziyede bulundu.

