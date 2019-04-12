Şehidin organları iki hastaya hayat verdi

Gür, her iki hastanın da sağlığının iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar dileyen Gür, Mustafa Çelebi'nin 8 yıldır böbrek hastası olduğunu ve son aylarda zorunlu olarak diyalize girdiğini ifade etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, nakil yapılan hastaları ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ailesinin tüm insanlığa örnek olacak bir davranış sergilediğini söyledi.

Şehidin böbrekleri Prof. Dr. Fahrettin Yıldız ve Doç. Dr. Mehtap Akdoğan tarafından gerçekleştirilen başarı operasyonla aynı hastanede diyaliz tedavisi gören Mustafa Çelebi (57) ile İsmail Bolat'a (14) nakledildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 9 Mart'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın 2 böbreği ve karaciğeri ailesi tarafından bağışlandı.

GAZİANTEP (AA) - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın böbrekleri 2 hastaya nakledildi.

"Aslan gibi bir evladımız şehit oldu ve yüreğimiz parçalandı. Ama ailesi bize ve Türk milletine şehidin kanıyla canıyla birlikte aynı zamanda organlarını da bağışladı. Bu Türkiye'de herhalde ilk defa olan bir olaydır ve bu hastalarımıza nasip oldu. Şehit vermek bizi üzerken diğer taraftan gururlandık. Şehidin 2 böbreğini biz aldık ve hemen hastalarımıza naklettik. Karaciğerini ise sıra bekleyen hastaya nakledilmek üzere Adana Şehir Hastanesine gönderdik. Bu tarifi yapılamayacak bir duygu. Allah'a şükürler olsun."

- "Umutla 'Belki bir gün bulunur' diye böbrek bekliyordum"

Hastalardan Mustafa Çelebi ise şehide Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dileyerek buruk bir sevinç içinde olduğunu kaydetti.

Şehidin ailesini ziyaret edeceğini dile getiren Çelebi, "Bir şehidin böbreğiyle yaşamımı sürdürmek çok farklı bir duygu. Umutla 'Belki bir gün bulunur' diye böbrek bekliyordum." dedi.

Çelebi'nin eşi Hatice Çelebi de böbrek bulunması için sürekli Allah'a dua ettiğini anlatarak, "Şehidin annesinin gözlerinden, ellerinden öpeceğim. Annesinin ayaklarının altını öpsem yeridir. Ayaklarının altını öpeceğim. O yavrularımıza kim kıydıysa Rabbim yanlarına koymasın inşallah." şeklinde konuştu.

Hastalardan 14 yaşındaki İsmail Bolat ise çok mutlu olduğunu ancak şehit için üzüldüğünü ve iyileşince Sayın ailesinin büyüklerinin ellerini öpeceğini kaydetti.

