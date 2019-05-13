HABER

Şehidin şehadet haberi ailesine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 01:59 | Son Güncelleme

Bingöl’de görev yapan Kütahyalı jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Öztürk, yürütülen terör operasyonları sırasında suya kapılarak şehit olduğu bildirildi.Bingöl’de görev yapan Kütahyalı jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Öztürk, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiisinde yürütülen terör operasyonları sırasında dereden geçerken suya kapılarak şehit oldu.Jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Öztürk Tunceli ili Pülümür ilçesi Kızılmescit rnevkii Çatan köyünde terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen Şehit J.

Şehidin şehadet haberi ailesine verildi

Bingöl’de görev yapan Kütahyalı jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Öztürk, yürütülen terör operasyonları sırasında suya kapılarak şehit olduğu bildirildi.
Bingöl’de görev yapan Kütahyalı jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Öztürk, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiisinde yürütülen terör operasyonları sırasında dereden geçerken suya kapılarak şehit oldu.
Jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Öztürk Tunceli ili Pülümür ilçesi Kızılmescit rnevkii Çatan köyünde terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen Şehit J. Uzm. Çvş. Emre Sarıtaş operasyonu esnasında, intikal sırasında Kızılmescit Deresinden geçerken suya kapılarak şehit olduğu öğrenildi.
Öztürk’ün şehadet haberi, askeri yetkililerce Tavşanlı ilçesindeki ailesine haber verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Halil İbrahim Öztürk’ün komşularından Kazım Karacan, " Askerimiz geçtiğimiz günlerde izindeydi. Aynı köylüyüz. İki kardeş idi. Suya düştüğünü öğrendik. Yeni nişanlıydı ve yedinci aylarda düğünü olacaktı. Mekanı Cennet olsun" dedi.
Şehit Öztürk’ün yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Şehidin şehadet haberi ailesine verildi

Şehidin şehadet haberi ailesine verildi

Şehidin şehadet haberi ailesine verildi

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Manisa'da gece yarısı korkutan deprem!Manisa'da gece yarısı korkutan deprem!
Ekin Uzunlar Samsun’da konser verdiEkin Uzunlar Samsun’da konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu

Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de intikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Manisa'da gece yarısı korkutan deprem!

Manisa'da gece yarısı korkutan deprem!

Ardahan'da taş ocağında patlama! Yaralılar var

Ardahan'da taş ocağında patlama! Yaralılar var

Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.