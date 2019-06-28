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Şehidin vasiyetini arkadaşı yerine getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda geçen ay teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın vasiyeti üzerine Bilecik'te vatandaşlara pilav ve ayran dağıtıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda geçen ay PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın bir arkadaşına söylediği vasiyeti yerine getirildi.

Aydın'ın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gördüğü yıllardan beri arkadaşı olan minibüs şoförü İsmail Kılıç, Şerifpaşa Camisi'nde mevlit okuttuktan sonra şehidin vasiyeti üzerine cuma namazı çıkışı vatandaşlara pilav ve ayran dağıttı.

Kılıç, AA muhabirine, Raşit Aydın'la üniversite üçüncü sınıfa giderken bir kış günü kendisini aracına aldığı sırada tanıştığını söyledi.

Aydın ile arkadaşlıklarının mezun olduktan sonra da sürdüğünü belirten Kılıç, "Yıllar içinde üniversiteyi bitirdi, yüksek lisans yaptı. Daha sonra asteğmen olarak askere gitti. Bir telefon görüşmemizde, 'Sevdiysen kal.' dedim. Teğmen olarak göreve başladı, derece ile bitirdi. İstese başka yeri tercih edebilirdi ama seçmedi. 8 ay önce Hakkari'ye tayini çıktı." diye konuştu.

Kılıç, Hakkari'den izinli olarak Bilecik'e gelen Piyade Teğmen Raşit Aydın'la bir pastanede buluştuklarını, bu sırada Aydın'ın, kendisine şehitlikten bahsettiğini dile getirdi. Kılıç, şunları belirtti:

"Durduk yerde bana dedi ki 'Ağabey şehit olursam benim için hayır yapar mısınız?' Ben de bir şey diyemedim. 'Allah korusun' da denilmez, 'İnşallah' da denilmez. Şehadet bir insanın yükselebileceği en yüksek mertebedir. Sonra tekrar Hakkari'ye gitti ve şehadetinden bir ay önce tekrar aradı. 'Ağabey seninle bir şey konuştuk, unutmadın değil mi?' dedi. Ben de 'Tamam kardeş, başka bir şeylerden bahset.' dedim."

Aydın'ın izni bittikten sonra Hakkari'ye döndüğünü, geçen ay sonuna doğru da şehadet haberini aldıklarını aktaran Kılıç, "Onunla konuştuklarımız vasiyet haline geldi. Mekanı cennet olsun." dedi.

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Bilecik hayır şehit vasiyeti

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