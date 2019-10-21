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Şehidin yürek burkan paylaşımları

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’nin (23) arabasının arkasına yazdığı “Damatlık şart değil be baba, şehadet de yakışır senin oğluna” yazısı yürek burktu.97/3 tertip olarak askerlik yapan Mutlu Can Meşeci’nin, 16 Temmuz 2017 tarihinde arabasının arkasına “Damatlık şart değil be baba, şehadet de yakışır senin oğluna” Ankara Etimesgut’ta Tankçı nişancı yazısının bulunduğu fotoğraf ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’nin (23) arabasının arkasına yazdığı “Damatlık şart değil be baba, şehadet de yakışır senin oğluna” yazısı yürek burktu.
97/3 tertip olarak askerlik yapan Mutlu Can Meşeci’nin, 16 Temmuz 2017 tarihinde arabasının arkasına “Damatlık şart değil be baba, şehadet de yakışır senin oğluna” Ankara Etimesgut’ta Tankçı nişancı yazısının bulunduğu fotoğraf ortaya çıktı. Vatani görevine başlayan Meşeci, 1 Ağustos 2017’de de “Ve vakti geldi kime ne hakkım varsa helal olsun. Kime ne kusur yaptıysam af ola, sizler de hakkınızı helal edin” Ankara Etimesgut Tank Nişancı paylaşımında bulundu. Vatani görevini tamamladıktan sonra uzman onbaşı olarak müracaat eden Meşeci, aldığı eğitim sonrası göreve başlayarak Zeytin Dalı Harekatı’nda görevlendirildi.
23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, 11 Ekim’de Suriye’nin Azez ilçesindeki Melkiye Askeri Üs Bölgesine teröristler tarafından yapılan havan saldırısı sonucu ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabaha karşı şehit oldu.
Şehidin cenazesi 22 Ekim Salı günü Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Bafra Garnizon Şehitliği’ne defnedilecek.

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