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Şehir dışından minibüsle gelip öldüresiye dövüp gittiler

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

Karaman’a Konya’dan minibüsle giden 15 kişilik grup, 10 yıl önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan şahısları sokak ortasında sopalarla öldüresiyle dövdü.

Karaman’a Konya’dan minibüsle giden 15 kişilik grup, 10 yıl önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan şahısları sokak ortasında sopalarla öldüresiyle dövdü. Feci şekilde darp edilerek ayakları kırılan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ahiosman Mahallesi 35. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, darp eden kişilerle 10 yıl Konya’da komşuluk yapan Ö.K. (51) ve A.Ç. (37), 5 yıl önce Konya’dan taşınarak Karaman’a yerleşti. Uzun süredir aradıkları eski komşularının Karaman’da olduğunu öğrenen şahıslar minibüse binerek Konya’dan Karaman’a geldi. Şahıslar sokak ortasında karşılaştıkları Ö.K ve A.Ç.’yi sopalarla öldüresiye dövdü. Şahısların darp edilme anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde kanlar içerisinde kalan yaralı bir kişiye sopalarla saldıran şahısların, çevredeki vatandaşların müdahale etmesini engellemek için "tecavüzcü" diye bağırdıkları görülüyor. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde yatan 2 kişi çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, şahısları darp eden 15 kişilik guruptan M.A., H.E., T.E. ve A.A.’yı olay yerinde yakalayarak gözaltına alırken, minibüsle kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Darp olayının eskiye dayalı alacak verecek meselesi olduğu ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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