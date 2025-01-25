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Şehir eşkıyaları iş başında! 3 iş yerini kurşun yağmuruna tuttular: "Dükkan başına 5 milyon lira ceza kestik"

25.01.2025 11:42
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İstanbul'da eşkıyalar Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de bulunan ve aynı kişiye ait olan üç lokantadan her birine 5'er milyon, toplamda 15 milyon lira haraç kesti. Yurt dışından talimat aldıklarını ifade eden 6 kişi lokantaları kurşun yağmuruna tuttu. Macera filmlerini aratmayan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehir eşkıyaları iş başında! 3 iş yerini kurşun yağmuruna tuttular: "Dükkan başına 5 milyon lira ceza kestik"

Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de bulunan aynı işletmeciye ait 3 lokanta, 20-21-22 Ocak tarihlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Yaşanan korkunç anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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"DÜKKAN BAŞINA 5 MİLYON LİRA CEZA KESTİK"

İşyeri sahibi, polise başvurdu ve lokantalarını kurşunlayan kişilerin kendisini arayarak "Biz size ceza kestik. Dükkan başına 5 milyon lira, toplamda 15 milyon lira para istiyoruz" dediklerini söyledi.

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ŞÜPHELİRİN EYLEMLERİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin kurşunlama olayları sırasında görüntülerinin bazı güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin taksiye binerek olay yerine yakın yerlerde indikleri, yaya olarak işletmelere gelip ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçtıkları ardından birkaç sokak ötede kendilerini bekleyen otomobillerle uzaklaştıkları anlar yer aldı.

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İLK DALGA OPERAYSONDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde çevreden temin edilen 120 saat görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Anadolu Adliyesi Örgütlü Suçlar Savcılığından alınan izinle tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen A.E.(21), B.P.(20), K.A.S.(19), K.G.(15) ve H.A.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden yaşları küçük olan K.G. ve H.A. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, diğer 3 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler talimatın yurt dışından geldiğini söyleyerek, Türkiye'de kendileriyle irtibat kuran bir kişinin ismini polislere verdi.

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ÖRGÜTÜN ELEBAŞI ARKADAŞLARINA BAKMAYA GELDİĞİ ANADOLU ADLİYESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevk edildiği Anadolu Adliyesinde polisin dikkati örgütün elebaşı olduğu iddia edilen bir şüphelinin daha yakalanmasını sağladı. Adliye binasında ifade için bekleyen şüphelilerin yanında bulanan Gasp Büro Amirliği ekipleri, giriş kapısında şüpheli bir şekilde bekleyen iki kişiyi tespit etti. Yapılan incelemede bu kişilerden birinin operasyon kapsamında aranan ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Y.E.E. (25) olduğu belirlendi. Bunun üzerine hareket geçen ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi yanında bulunan M.A.ile (25) birlikte yakaladı.

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6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma kapsamında haklarında 'Örgüt kurmak ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul Pendik Sultanbeyli haraç
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