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Şehir eşkiyaları polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 16:11 | Son Güncelleme

Ankara’da yolda yürürken zorla araca bindirdikleri şahsın 420 TL parası, cep telefonu ve iş yerine ait anahtarlarını alarak, daha sonra ofisindeki eşyaları da çalan 7 kişi yakalandı.Olay, geçtiğimiz günlerde saat 00.40 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Seymenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara’da yolda yürürken zorla araca bindirdikleri şahsın 420 TL parası, cep telefonu ve iş yerine ait anahtarlarını alarak, daha sonra ofisindeki eşyaları da çalan 7 kişi yakalandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde saat 00.40 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Seymenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. M.I. yolda yürüdüğü esnada 2 kişi tarafından zorla bir arabaya bindirildi. İçerisinde 7 kişinin olduğu araçta gaspçılar, M.I.’nin 420 TL parasını, cep telefonunu ve iş yerine ait anahtarların aldı. Şehir eşkıyaları, daha sonra M.I.’yi boş bir araziye götürerek kesici aletle öldürmekle tehdit etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan M.I., aracın arka kısmına 4 kişi arasında oturtularak ve kafası eğilerek gaspçılar tarafından kendi ofisine götürüldü. Eşkıyalar iş yerinde bulunan bir miktar parayı, cep telefonu ve laptop bilgisayarı da aldı. Gaspçılardan kurtulan M.I., yaşananları polise bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu M.Ç, K.Ç, R.D, Y.G, S.G, M.K. ve M.R.T. isimli zanlılardan bir kısmı Mersin’de, bir kısmı ise Ankara’da yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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