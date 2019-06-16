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Şehir eşkıyaları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Adana’da karşılıklı adam yaralayan iki zanlı tutuklanırken, iş yerine sıkan bir kişi adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, ilk olay merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde 6 Haziran Perşembe günü meydana geldi.

Adana’da karşılıklı adam yaralayan iki zanlı tutuklanırken, iş yerine sıkan bir kişi adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilk olay merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde 6 Haziran Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre Cengiz Y. (27), bir süre önce 45 yaşındaki Yaşar G.’den borç para aldı. Yaşar G., borcunu ödemeyen Cengiz Y. ile tartışamaya başladı. Çıkan tartışmada Cengiz Y., tabancayla Yaşar G.’yi bacağından yaralayarak kaçtı. Saldırgan bir gün sonra aynı mahallede borçlu olduğu Ümit K.’yi de (31) borcunu geri istediği için ayağından vurarak yaraladı.
Borç parasını geri isteyen ağabeyi Ümit K.’nın vurulduğunu öğrenen Mahsun K., (22) intikam için harekete geçti. Mahsun K., saldırgan Cengiz Y.’nin ağabeyi Münir Y.’yi vurarak yaraladı. İki aile arasında oluşan husumetin büyümemesi için taraflar bir araya gelerek uzlaşma kararı aldı. 8 Haziran Cumartesi günü buluşan iki grup tekrar tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. 2 aracın ve 1 iş yerine isabet eden kurşunlama da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir Araştırma ekipleri 3 gün boyunca mahallede terör estiren gruptan Cengiz Y., Mahsun K. ve Cumali K.’yı yakaladı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Cengiz Y. ve Mahsun K. tutuklanırken Cumali K. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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